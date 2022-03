A Mol szerint folyamatos és zavartalan a hazai benzinkutak ellátása

A Mol Nyrt. minden szerződéses partnerét határidőre kiszolgálta, a magyarországi benzinkutak ellátása pedig folyamatos és zavartalan, és ez a jövőben is így marad – jelentette ki egy szerdán megtartott online háttérbeszélgetésen Orosz András, a Mol kiskereskedelmi üzletágának vezetője.

A márciusi forgalom várhatóan több mint másfélszerese lesz az ilyenkor megszokottnak a Mol-töltőállomásokon

– idézte Orosz Andrást az Index.

Az üzletágvezető emlékeztetett, hogy március 9-én és 10-én a kiskereskedelmi igény csaknem háromszoros volt, mivel a nagykereskedelmi vásárlók is a benzinkutakra mentek.

Az online eseményt abból az apropóból tartották, hogy a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) most csütörtökre performanszt hirdetett a Mol székháza elé, ahogy arról lapunk is beszámolt. A szakmai érdekképviselet több más követelése mellett parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is kéri az üzemanyagok kiskereskedelmi piacán kialakult helyzet miatt.