Schwarcz-Kiefer Patrik: Matolcsy Ádám luxuskarórájának árából, 50 millió forintból csodát tudna tenni bármelyik gazda

Utcafórumot tartott csütörtök délután Bólyban az Erzsébet Vigadó Kulturális központban Schwarcz-Kiefer Patrik, az Egységben Magyarországért Baranya megye 3-as számú választókerületének képviselőjelöltje, illetve Jakab Péter, a Jobbik elnöke. A kampányhajrában tartott gyűlésen szép számmal jelentek meg az érdeklődők, sokan voltak kíváncsiak a helyi ellenzéki jelölt programjára az alig négyezer fős településen.

Jakab elmondta, a szomszédunkban dúló háború kihat a vidéki Magyarország jövőjére is, hiszen az a magyar külpolitika, amely Oroszország mellett kötelezte el magát, az súlyos bizonytalanságot kelt a piacok számára, akik beárazták, hogy hazánk lufi gazdaságpolitikát folytat. Ezt mutatja az is hogy a magyar deviza egy nap alatt lezuhant 400 forintra, miközben minden más valuta tartotta magát. És ha a magyar forint romlik, akkor minden drágul, így a vidék élete is egyre nehezebb.

"Április 3-a után megmutatjuk, hogy stabil és megbízható partnerei és szövetségesei leszünk az Európai Uniónak, illetve a NATO-nak, amit a nyugati piacok honorálni fognak, és végre megindulhatnak hazánkba azok az uniós források, amelyek most Orbán Viktor miatt nem érkeznek meg"

- mutatott rá.

Arról is beszélt, hogy az országot járva sokszor megkapja, hogy úgysem lehet semmit csinálni, hiszen a Fidesz el fogja csalni a választásokat. Ezzel kapcsolatban megjegyezte,

a Fidesz legfőbb koalíciós partnere nem a KDNP, hanem a közöny és a legyintés,

ezért is kell folyamatosan találkozni, beszélgetni az emberekkel.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke Bólyon Fotó: Ceglédi Ádám

A magyar néppárt vezetője szerint

az Orbán Viktor által hangoztatott „stratégiai nyugalom” valójában azt jelenti, hogy válsághelyzetben sem kell csinálni semmit. Hozzátette, a Fidesz nem kormányoz, hanem csak hatalmon van, és lop, ehhez ért. Közben viszont simán előfordulhat az, hogy egy bombával felszerelt harci repülőgép átrepül a Paksi Atomerőmű felett.

Kifejtette, az Orbán Viktor vezette kormány egyik legnagyobb hazugsága, hogy ők nemzeti politizálást folytatnak. Csakhogy szerinte ez nem tudja, mi lenne. Hacsak nem a Mészárosokból épített új arisztokrácia, vagy

a szétvert egészségügyi rendszer, ami miatt évente 30 ezer honfitársunk hal bele a hosszú várólistákba.

Jakab Péter hangsúlyozta, az elszámoltatáshoz nem kell pénz, csak akarat, a bűnözők pedig lecsukják. Kiemelte, a Fidesz ott tud győzni, ahogy megbomlik az egység, épp ezért szerinte lehet szeretni vagy nem szeretni Márki-Zay Pétert, de egy dolgot nem lehet megtenni: másra szavazni - mutatott rá az ellenzéki párt elnöke.

"Április 3-án ennek a kormánynak buknia kell, és Orbánékra bizony stratégiai izgalom vár" - mondta.

Jakab Péter, a Jobbik elnöke Bólyon Fotó: Ceglédi Ádám

Schwarcz-Kiefer Patrik először arról beszélt, sokszor megkapja, hogy mi motiválja őt arra, hogy fiatal létére ekkora fába vágja a fejszéjét, hogy elinduljon a választáson a térség országgyűlési képviselőjeként. A számos ok mellett a tettvágyat emelete ki. Szerinte egész egyszerűen nem teheti meg azt, hogy a nagyszülei áldozatát - akik visszaköltöztek Magyarországra, a szülőföldjükre - kidobja az ablakon és Németországba vagy Ausztriába megy. Azért is indult el, mert úgy látja, a vidéket meg kell menteni, mert ha minden így folytatódik, annak súlyos ára lesz.

Kiemelte,

választókerületének lakossága 30 év alatt, a rendszerváltás óta 23 ezer fővel csökkent.

"Mi ez, ha nem tragédia?" - tette fel a kérdést.

Az egységes ellenzék jelöltje elmondta, óriási problémát jelent a munkahelyek hiánya, amivel mindenképpen foglalkozni kell. Mint kifejtette, elsősorban támogatni kellene azokat, akik vállalkozni szeretnének, a pénz ugyanis megvan erre, csak nem a megfelelő helyekre érkezik. Ennek megfelelően

megválasztása után egyik az első lépése az lesz, hogy érdemben támogassák azokat, akik szeretnének helyben felépíteni egy vállalkozást.

Orbán beismerte: nincs, ami vidéken tartsa a fiatalokat, nincs megélhetés, de még utak sincsenek Orbán Viktor miniszterelnök egészen döbbenetes erejű beismeréssel szolgált a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) mai gazdakongresszusán. Akár még egy ellenzéki képviselőjelölt is megirigyelhette volna, milyen nyomasztó képet festett le a magyar vidékről, sőt még azt is elismerte, hogy a fiatalok sem kalandvágyból kénytelenek elhagyni a szülőföldjüket.

Az ellenzéki politikus szerint míg Franciaországban lehet penészes-kukacos sajtot árulni a boltokban, amire a sajtmester még büszke is, addig nálunk szinte még a plafont is le kell csempézni, hogy valaki meg tudjon nyitni egy kis helyet? Sokan azt hiszik, hogy Európai Unió hozza a szabályokat, de ez nem igaz, "ez nem Brüsszeli ármány, ezt a magyar kormány dönti el".

Schwarcz-Kiefer Patrik, az Egységben Magyarországért Baranya megye 3-as számú választókerületének jelöltje Fotó: Ceglédi Ádám

Felidézte, választókerületében az elmúlt években olyan automatizált állattartó üzemekre költöttek el több tízmilliárd forintot, amelyek csupán egy-két embernek adnak munkát.

"50 millió forintból csodát tudna tenni bármelyik gazda vagy vállalkozó. Ez a pénz ott figyel a Magyar Nemzeti Bank elnökének, Matolcsy Ádámnak a kezén egy luxuskaróra formájában. Biztos azt nézegeti, amíg lesétál a garázsba, hogy beüljön az egyik Ferrarijába a sok közül"

- fogalmazott Schwarcz-Kiefer Patrik.

Schwarcz-Kiefer Patrik az OLAF-hoz fordult a vidékfejlesztési pályázatok visszásságai miatt Megígértem, megtettem: a vidékfejlesztési pályázatok kapcsán tapasztalt visszásságok miatt az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz (OLAF) fordultam. Több, mint furcsa ugyanis, hogy a legnagyobb nyerteseknek ilyen-olyan módon közük van a Fideszhez - jelentette be közösségi oldalán Schwarcz-Kiefer Patrik, az Egységben Magyarországért jelöltje Baranya megye 3. számú választókerületében.

Az Egységben Magyarországért Baranya megye 3-as számú választókerületének képviselőjelöltje hangsúlyozta, a Bólyi Gyermekotthon helyzetét 12 év kétharmados kormányzás után a mai napig nem sikerült megoldani, még mindig a nem arra kitalált épületben kell élniük a kicsiknek, ami szerinte szégyen és gyalázat.

"Arra viszont van pénz, hogy ha Hargitai János képviselő úrnak úgy tartja kedve, akkor a szülőfalujába legyen egy autópálya-lehajtó is, biztos, ami tuti"

- tette hozzá.

Schwarcz-Kiefer Patrik, az Egységben Magyarországért Baranya megye 3-as számú választókerületének jelöltje Fotó: Ceglédi Ádám

Ha már út, az egységes ellenzék jelöltje felhívta a figyelmet arra is, hogy

nálunk egy autópálya négyszer annyiért épül, mint Horvátországban.

Magyar autópálya négyszeres áron: megkezdődhet a Strabagban a vizsgálat Ahogy arról szerdán beszámoltunk, egészen a Strabag bécsi központjáig ment Schwarcz-Kiefer Patrik, hogy kiderüljön, miért építenek hazánkban négyszer annyiért autópályát, mint Horvátországban. A Jobbik Baranya megyei önkormányzati képviselője mindeddig konkrétan arra várt választ, hogy miért kerül a horvát-magyar határnál épülő M6-os autópálya kilométerenként 4,4 milliárd forintba nálunk, ha hasonló földrajzi viszonyok mellett a horvátoknál már 1,1 milliárdért el lehet végezni egy ugyanekkora szakasz kivitelezését.

Közölte, az ígéretek helyett a tettek jönnek, és április 3-a után megmutatják, hogy Kelet-Baranya megyében is csodát tudnak tenni.