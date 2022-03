Orbánék korábbi vendége szerint az oroszok behatoltak a kormányunkba

Az ukrán elnök felszólalását osztotta meg péntek délután Bruno Maçães egykori portugál EU-ügyi államtitkár, aki az elmúlt években elemzőként lett igazán ismert, és ebbéli formájában járt nemrég Budapesten is. Maçães tavaly szeptemberben a Böszörményi-Nagy Gergely által alapított kormányközeli TED-utánzat, a Brain Bar vendége volt, és itt beszélgetett Orbán Balázs államtitkárral - szúrta ki a 444.hu.

"Háború nélkül nem megy!" - harsogta a "békepárti" CÖF portálja a Békemenet előtt egy nappal Már számos cikkben foglalkoztunk azzal, hogy a Fidesz agytrösztjei a választások előtti hetekben minden igyekezetükkel próbálják átállítani a propagandagépezetüket, és kritikusan állni Vlagyimir Putyin háborújához. Ennek részeként volt háború ellenes parlamenti határozatuk, átírták a Békemenet molinóit, és a Nem leszünk gyarmat! helyet No war!

"Hungarian government has been penetrated and compromised. Not complicated" - az az, "E magyar kormányba behatoltak és kompromittálták. Ez nem bonyolult."

Ezzel a kísérőszöveggel osztotta meg Volodimir Zelenszkij Orbán Viktornak címzett mondatait, amelyben az ukrán elnök a magyar miniszterelnök oroszpolitikáját kritizálta.

pic.twitter.com/TY9iV4vDkH — Bruno Maçães (@MacaesBruno) March 25, 2022

Úgy néz ki, külföldön sokkal nehezebb lesz eladni Orbán Viktor átállását, és Európában még mindig Vlagyimir Putyin szövetségeseként tekintenek Orbán Viktorra.