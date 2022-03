Gyöngyösi Márton: „Zelenszkij sem azt várja el Magyarországtól, hogy héjaként viselkedjen, de az alapvető szolidaritásra joggal számíthat”

Volodimir Zelenszkij és most már az egész világ is tisztában van azzal, hogy Orbán Vlagyimir Putyin érdekeit képviseli egyedül a 27 tagállam közül. Egy pávatáncot folytat, amikor szavakban a közösség mellett beszél, de tettekben a Kreml foglya.

Így értékelte az Alfahírnek Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselő, hogy Orbán Viktor visszautasította Volodimir Zelenszkij szinte minden kérését.

Az ukrán elnök az Európai Tanácsban elmondott beszédében kitért a magyar kormányfőre is, amikor arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben Ukrajnában dúl a háború, Orbán Viktor nem akar állást foglalni a NATO-segítség kiterjesztéséről.

- hangsúlyozta Volodimir Zelenszkij.

Orbán Viktor azonban rövidre zárta a kérdést, amikor sajtófőnöke útján jelezte, a Magyarországon áthaladó NATO-fegyverek szállítása szemben állnak hazánk érdekeivel. Ujhelyi István úgy látja, a magyar kormányfő a békét nem ezzel a magatartással fogja elérni, hanem egy egységes európai közösség védernyőjével.

Mi is azt mondjuk, hogy nincsen szó a gázcsapok elzárásáról, de az is az Orbán-rendszer bűne, hogy minden korábbinál jobban függünk az orosz energiaszektortól, ami most már kiterjed a Paks 2 beruházásra is