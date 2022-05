Gyöngyösi Márton: az Orbán-kormány azon dolgozik, hogy hazánk Oroszországtól függjön, ami ellentétes a nemzeti érdekkel

Az EU célja, hogy függetlenítse magát az orosz energiától, hiszen nem lehet megbízható partner az, aki katonai erővel rendezi a vitáit és az energiát politikai fegyverként használja. Oroszország ugyanis pontosan ezt teszi, amikor elzárja a gázcsapot azok felé az országok felé, akik kritizálni merik Moszkva katonai agresszióját - kezdi friss Facebook posztját Gyöngyösi Márton, a Jobbik EP-képviselője.

Hangsúlyozza, annak ellenére, hogy az EU az átállásra 210 milliárd eurót ad a tagállamoknak, hogy azt ne az embereknek kelljen megfizetni, a Fidesz azonban továbbra is makacsul ellenkezik, és ragaszkodik ahhoz, hogy Magyarország csak Oroszországtól szerezzen be kőolajat és földgázt. Sőt, Paksot is az oroszokkal akarják bővíttetni, holott ez technikailag is lehetetlen - mutatott rá.

Kifejtette, egyre nyilvánvalóbb, hogy az energetikai átállást végre fogják hajtani, ha pedig a Fidesz vétózni akar, akkor Magyarországot egyszerűen kihagyják. Erről beszélt Katarina Barley, az Európai Parlament német alelnöke, és Robert Habeck német gazdasági miniszter és alkancellár is.

A magyar néppárt politikusa kiemelte,

"ha ez bekövetkezik, az azt fogja jelenteni, hogy Magyarország elszigetelődik és kisodródik az EU-ból. Mi ugyanis nem fogunk tudni máshonnan energiát venni, csak Oroszországtól, ehhez pedig Moszkva feltételeket szabhat majd. Eközben pedig egyedül maradunk az EU összes többi tagjával szemben".

Sőt, ha ősszel az orosz energia ára jelentősen emelkedni kezd - ami igen valószínű -, akkor sajnos a magyar lakosság fogja érezni, hogy mennyire drága is a kormány által olcsónak mondott orosz gáz és kőolaj.

"Miközben tehát a Fidesz folyton a szuverenitásról és a magyar függetlenségről beszél, nyíltan azon dolgozik, hogy Magyarország ne legyen független, hanem Oroszországtól függjön, még akkor is, ha anyagilag rosszul járunk"

- fogalmazott bejegyzésében, hozzátéve, hogy ez ellentétes a nemzeti érdekeinkkel.

Gyöngyösi Márton közölte,

a Jobbik szerint a valódi magyar érdek az, hogy minél több helyről kaphassunk kőolajat, és földgázt. Most pedig mindezt az EU szívesen finanszírozza is.

"Mi annak a pártján vagyunk, hogy haladjunk együtt a többi 26 uniós tagállammal, és legyünk valóban egy szuverén, büszke, és jóléti európai ország. Szabad Magyarországot, biztonságos Európát!" - zárja posztját a Jobbik EP-képviselője.