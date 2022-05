Ezerforintos „jutalmat” kaptak a tanárok pedagógusnapra

Nem elég, hogy a pedagógusok olyan arcpirítóan alacsony bérért tanítják gyermekeinket, hogy leírni is szégyen (pályakezdők esetében ez a HR portál szerint nettó 207 000 forint), de a Pintér Sándorhoz került oktatásügy még tárgyalni sem nagyon akar velük, sőt még a sztrájkot is ellehetetlenítik.

Ilyen előzmények után a tanárok, oktatók, óvodapedagógusok nem nagyon számíthattak kormányzati elismerésre a közelgő pedagógus napra, de arra talán még legpesszimistábbak sem számítottak, hogy a Belső-Pesti Tankerületi Központ 76 ezer forint keretösszeget biztosít egy tanintézménynek az idei pedagógusnap alkalmából.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének (PDSZ) Facebook-oldalán megosztott levélben hozzáteszik: a méltó összejövetel keretein belül tanáronként ezer forint áll rendelkezésre.

Ezt is megértük! Méltó ünneplést finanszíroz a tanker! Ereszd el a hajam! Lesz ám bulika! Tavaly olyan tanár is akadt, akire kétszáz forint jutott, így ez végül is előrelépés.