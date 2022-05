Meghalt Ray Liotta

Meghalt 67 éves korában Ray Liotta amerikai filmsztár, Martin Scorsese 1990-es Nagymenők című gengszterfilmjének főszereplője - számolt be róla a Deadline.com hollywoodi portál. A lap értesülése szerint a színész álmában hunyt el a Dominikai Köztársaságban, ahol a Dangerous Waters című filmet forgatták. Halálának körülményeiről egyelőre többet nem tudni.

Liotta újabban ismét keresett színész lett, a közelmúltban olyan filmeket forgatott, mint A maffia szentjei és a No Sudden Move (2021), valamint a független filmes Spirit Awarddal is kitüntetett Házassági történet (2019). Ugyan inkább mozis szerepei tették ismertté, de az Apple TV+ Black Bird című sorozatában, és Jennifer Lopez oldalán az NBC Piszkos zsaruk című sorozatában is játszott 2016 és 2018 között.

2005-ben Primetime Emmy-díjat nyert vendégszerepléséért a Vészhelyzetben. Legkorábbi szerepei közé tartozik, amikor 1978 és 1981 között Joey Perrini szerepét játszotta az NBC Another World című szappanoperájának nagyjából háromtucat részében. Karrierje meghatározó szerepe lett Henry Hill gengszter alakítása Martin Scorsese Nagymenők című klasszikusában Robert De Niro és Joe Pesci társaságában. Henry Hill azt mesélte el, hogyan vált bandataggá szervezett bűnözők között. Arról a bandáról szólt a film, amelyik 1978-ban a New York-i John Fitzgerald Kennedy nemzetközi repülőtéren véghez vitte a híres Lufthansa-rablást és több mint ötmillió dollárnyi készpénzzel és ékszerrel távozott, melyet a német légitársaság teherraktárában tartottak. Az alkotást hat Oscarra jelölték, de egyedül Pesci vihetett haza szobrot.

Liotta 1954. december 18-án született Newarkban, a Miami Egyetemen tanult színészetet, mielőtt megkapta volna az Another World szerepét.

