A Fidesz egy hírhedt Békés megyei nagyvállalkozót indít a szegedi időközi választáson

Időközi önkormányzati választást tartanak június 26-án Kiskundorozsmán, miután a 12 éven át ott önkormányzati képviselői posztot betöltő Fidesz-KDNP-s Mihálffy Bélát az április 3-i országgyűlési választáson Csongrád-Csanád megye 2-es számú választókörzetének országgyűlési képviselőjévé választották meg. Az ő megüresedő helyére a kormánypártok döntése értelmében a több mint 10 éve a településrészen családjával élő helyi vállalkozót, Ruzsa Rolandot indítják a júniusi időközin Szeged 1-es számú választókörzetében, számolt be a Délmagyar április 22-i cikkében. Itt indul a jobbikos Komjáti Zoltán is.

Mihálffy Béla és Ruzsa Roland Fotó: Ruzsa Roland/Facebook

Ruzsával kapcsolatban már rögtön itt meg kell állnunk egy pillanatra, mivel volna itt egy ellentmondás, a cikkben leírtakkal ellentétben ugyanis

az ortodox vallású felmenőkkel rendelkező jelölt nem helyben működteti a zöldség-gyümölcs vállalkozását, hanem szülőhelyén, a többségében románok lakta Békés megyei Méhkeréken.

Cégét még 2018-ban alapította ott, így annak iparűzési adójával sem a dorozsmaiakat gyarapította korábban.

Megjegyezzük, az ominózus cikkben egyébként szintén megfigyelhető az a már-már burkolt fenyegető hangnem is, amellyel a fideszes sajtó rendre operál a választások előtt: amikor ugyanis a Homokhátság mezőgazdasági piacát leuraló kormánypárti Mihálffy Béla azt mondja Ruzsával kapcsolatban, hogy azért is lenne fontos, hogy annak a pártnak a jelöltje kapjon bizalmat, amelyik az országot irányítja, mert "az országgyűlési képviselő együtt tud működni a kormányzattal, az önkormányzati képviselő pedig azzal, aki a kormányzattal való együttműködés által segíteni tudja Dorozsma fejlődését", akkor a sorok között olvasva nem nehéz kiérezni azt a narratívát, hogy amennyiben ellenzéki képviselőt választanának meg a helyiek, akkor mondjuk úgy, nem biztos, hogy jól jár a település.

Úgy tudjuk, a Békés megyében DJ Tomicu néven (politikusi Facebook oldalának címében is szerepel a "művészneve") is elhíresült Ruzsa a méhkeréki éjszakai élet hírhedt alakjaként nem feltétlenül a Fidesz által folyamatosan hivatkozott konzervatív családi életforma megtestesítője.

DJ Tomicu, alias Ruzsa Roland Fotó: olvasónk

A Napfény városának is nevezett Szegeden ugyanis nemcsak az ellenzéki és kormánypárti szavazók döbbentek meg a nagyvállalkozó jelölésén, hanem Ruzsa Roland ex-felesége is, aki a családi hátterét is megvilágította a dorozsmai lakosoknak egy helyi Facebook csoportban.

A birtokunkba került képernyőfotó szerint ugyanis exfelesége az alábbiakat írta Ruzsáról:

„Ne haragudjatok, de nem igaz az állítás, nem él Kiskundorozsmán és nem a családjával él, a családját elhagyta egy másik nőért aki már nem az első félrelépése.”

Fotó: Dorozsmai lakosok Facebook oldal

A szegedi időközi választáson induló Ruzsa egyébként most szombaton, május 28-án éppen egy dorozsmai gyereknapon vesz majd részt, ahol többek között fánkkal kedveskednek majd a legkisebbeknek.

Nagy kérdés, vajon hogyan és mivel nyerte el a kormánypárt támogatását Ruzsa Roland, ugyanakkor jól látszik, hogy a Fidesz-KDNP-s jelöltje Szegeden sem különb, mint annak idején a horvátországi luxusjachton orgiázó, megbukott Borkai Zsolt.