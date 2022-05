Újra olimpia rendezésére pályázik Magyarország

2036-ban tér vissza Európába az olimpia, aminek megrendezését meg fogja pályázni Magyarország - írja a Blikk a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) szombaton rendezett közgyűlésén elhangzottak alapján.

Gyulay Zsolt, a MOB megválasztott elnöke ezzel kapcsolatosan úgy fogalmazott:

Magyarország erkölcsi kötelessége, hogy erre beadja a pályázatát majd.

A bizottság közgyűlésén egyébként az elsődleges célkitűzés az volt, hogy elfogadják az új alapszabályt, miszerint az eddigi 54 főről 127-re emelkedjen a szavazásra jogosultak száma. Ezt a módosítást el is fogadták 40 igen, 1 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett..

A következő nyári olimpia Párizsban lesz 2024-ben, és mivel mindenképp két ciklusnak kell eltelnie két európai rendezés között, legkorábban 2036-ban nyílik lehetőség olimpiát rendezni.

Ismeretes, korábban volt már erre kormányzati oldalról kísérlet: bár öt éve is komolyan kacérkodtak a gondolattal, Orbán Viktor tavaly nyáron arról beszélt, hogy azóta szerinte már sokkal inkább készen állnánk egy olimpiára. Akkor a miniszterelnök summázta azt is, végül miért hiúsulhatott meg a terv 2021-ben is: "2017-ben nagy esélyünk lett volna a rendezésre, ma nincs esélyünk nyerni, pedig 2021-ben sokkal inkább készen állnánk, mint amennyire 2017-ben készen álltunk."