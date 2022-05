NATO: Oroszország felrúgta a megállapodásokat, jöhet a kelet-európai terjeszkedés

A NATO-nak joga van ahhoz, hogy csapatokat telepítsen Kelet-Európába, az Ukrajna ellen indított orosz háború miatt már nem kötik azok a vállalásai, amelyeket régebben tett Moszkvával fenntartott kapcsolatainak keretében - jelentette ki Mircea Geoana, a NATO főtitkárhelyettese abban az interjúban, amelyet az AFP francia hírügynökségnek adott vasárnap este a litvániai Vilniusban.

A NATO és Oroszország közötti kapcsolatokat szabályozó, 25 éve aláírt alapokmány előirányozza ugyan, hogy az észak-atlanti szövetség tartózkodik attól, hogy jelentős méretű hagyományos erőket vonjon össze Kelet- és Közép-Európában, de Ukrajna megtámadásával és a NATO-val folytatott párbeszéd teljes megszakításával Oroszország maga érvénytelenítette e dokumentum tartalmát - emelte ki Geoana.

Moszkva ugyanis akkor vállalta, hogy nem tesz agresszív lépéseket szomszédai ellen, és rendszeresen konzultációkat tart a NATO-val, márpedig most egyiket sem teszi - tette hozzá.

Geoana úgy vélte, a NATO-t most már semmi nem korlátozza abban, hogy jelentősebb erőkkel legyen jelen keleti régiójában, így a balti államokban is. Ezt a kérdést a következő hetekben a szövetség tagországai miniszteri, majd kormányfői szinten is megtárgyalják.