Media1: házkutatást tartottak Magyarország egyik legnagyobb médiaügynökségénél

Házkutatást tartottak Magyarország egyik legnagyobb médiaügynökségénél, az Initiative-nél, ezt követően pedig a NAV bűnügyi zár alá helyezte annak számláit - számolt be róla a Media1.

A portál értesülései szerint egy néhány évvel ezelőtti, de még nem el nem évült szponzorációs ügy miatt indított nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, múlt csütörtökön költségvetési csalás gyanújával tartottak házkutatást és zároltak bankszámlákat, foglaltak le adathordozókat.

A Media1 kiemeli, hogy az Initiative többek között az Atmedián keresztül vásárolt felületeket (ahová több mint 40 magyarországi tévécsatorna tartozik, beleértve a TV2 Csoportot is), illetve partnere az RTL Magyarország és szinte az összes hazai digitális médiafelületeket értékesítő sales house.

A hír megjelenését követően az Initiative közleményben reagált, mely szerint

az Initiative Media Kft. érintett egy, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által folytatott eljárásban. A nyomozó hatóság munkáját mindenben támogatjuk. Társaságunk transzparens és a jogszabályoknak mindenben megfelelő működését a nemzetközi hálózatunknak előírt rendszeres auditok mellett az elmúlt években több adóhatósági ellenőrzés is megerősítette. Bízunk benne, hogy a most folyó eljárás rövid időn belül megerősíti, hogy társaságunk az érintett ügyben is a jogi és szakmai elvárásokat maradéktalanul betartva járt el. Az adóhatóság eljárása alatt is támaszkodhatunk munkatársaink és anyacégünk által biztosított stabil és magas minőségű szakmai háttérre, így ügyfeleink minőségi kiszolgálásához a feltételek változatlanul rendelkezésre állnak.