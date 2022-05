Az élet nem fenékig tejfel: komoly veszteséggel indult Orbán Ráhel bababoltja

A jelenlegi helyzetben ránk fér végre egy pozitív történés is a nagyvilágból. A sajtó most az oroszok által indított ukrán invázióra helyezi a hangsúlyt, mégis van fény az alagút végén, és van mi mosolyt csaljon az arcunkra. Orbán Ráhel ugyanis ilyen vészterhes időkben útjára indította bababoltjának webshop felületét, aminek már a nyitólapján egy falat kenyérrel is felérő mondattal találkozunk: Apró örömök különleges választéka.