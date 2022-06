Egészségügyi Szakszervezet: Év végéig ezrek hagynák ott az egészségügyet

- közölte az Alfahír kérdésére Soós Adrianna, a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) elnöke.

Június elsejével megszűnik az egészségügyben dolgozók felmondási moratóriuma. Lapunk úgy értesült, hogy 9 ezer, túlnyomó többségben szakápoló, illetve más főleg a kórházi betegellátásban tevékenykedő dolgozó hagyná ott az egészségügyet.

- tette hozzá Soós Adrianna.

A FESZ elnöke elmondta, nemrég készítettek egy felmérést és az eredmény alapján minden negyedik szakápoló mondana fel.

- hívta fel a figyelmet a FESZ elnöke, aki szerint ennek nyomán a 40 év munkaviszony után szó szerint menekülnek a nyugdíjba.

Akik viszont nem nyugdíjba mennek, azok is más területen folytatnák, tehát a szakmát elhagyják és ne feledjük most munkaerőhiány van az országban. Szintén fontos tényező a pályát elhagyóknál a megbecsülés hiánya. Sem anyagi, sem pedig szakmai téren nincsenek ugyanis megbecsülve a szakápolók, a kórház segítő személyzet.

Soós Adrianna szerint az elmaradó, vagy halasztott műtétek száma is elsősorban a szakápolói asszisztencia hiánya miatt emelkedik.

Ugyanez a helyzet a műtétet követő intenzív osztályon történő kezelés esetében is. Ugyanakkor továbbra is valós probléma a bérfeszültség az orvosok és a szakápolók, műtőssegédek tekintetében is. Az is borzasztó, hogy a szabadságokat sehol máshol nem lehet így tologatni évekkel előre mint itt az ágazatban, mert egyszerűen nem tudják kiadni