Mi történt Varga Judit ajándékba kapott nagy értékű 12 személyes Zsolnay étkészletével?

Valami történt, és remélhetőleg nem portörlés közben! Varga Judit igazságügyminiszter vagyonnyilatkozatát böngészve ugyanis kiderül, 2022-re eltűnt a 12 személyes Zsolnay étkészlete, amit még 2007-ben kapott ajándékba.

Bár azt korábban nem tüntette fel az igazságügyi miniszter, hogy mennyit is érhet az étkészlete - egy kis online keresgélés után találtunk millió feletti tételeket is -, de az jellemző, hogy még a 2021. januári vagyonnyilatkozatában is szerepelt az

"Egyéb, darabonként vagy készletenként (gyűjteményenként) az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 104. § (1) bekezdése szerinti képviselői tiszteletdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóságok"

között.

Varga Judit vagyonnyilatkozata, 2021. január 31. kormany.hu

Érdekes lehet még amúgy, hogy a magát miskolciként bemutató Varga Judit papíron a borsodi megyeszékhelytől 318 kilométer távolságra lévő Balatonhenyén él - legalábbis a vagyonnyilatkozata szerint. A 2144 négyzetméteres telek kapcsán (amin van egy 195 négyzetméteres családi ház) emlékezetes botrány tört ki anno, hogy vajon nyaraló, vagy tényleg itt él-e a fideszes politikus, és miért vett föl 10 milliós állami támogatást (ennek ellenére részben a tulajdonában maradt több XII. kerületi ingatlan is).

Jelenleg két nagyértékű ingósága van Varga Juditnak; egy 1993-ban ajándékba kapott mesterhegedű, valamint egy 2017-ben vásárolt Yamaha pianínó.

A politikus amúgy valóban ügyes zenész, ebben a számban például ő játszotta fel a hegedűbetétet: