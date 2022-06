Tényfeltáró vizsgálat indult az aszódi kettős gyilkosság ügyében

Tényfeltáró vizsgálatot rendelt el az országos rendőrfőkapitány az Aszódon múlt héten elkövetett kettős gyilkosság ügyében - számolt be az MTI. A gyanú szerint az apa ölhette meg két tizenéves lányát, akik láthatáson voltak nála.

Az ügyben jelenleg emberölés miatt nyomoz a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság, ugyanakkor az ORFK teljeskörű tényfeltáró vizsgálatot rendelt el, hogy megismerjék az eset részleteit, előzményeit, és ezekből konkrét és általános következtetéseket vonhassanak le.

Mint arról lapunk is beszámolt, május 26-án este a rendőrök állampolgári bejelentésre érkeztek tűzoltókkal együtt egy aszódi társasházi lakáshoz, miután egy telefonáló furcsa szagot érzett. A lakásban egy 14 éves és egy 16 éves lányt holtan találtak, mindketten az ágyukban feküdtek. A nyomozás adatai szerint a lányok Heves megyei lakóhelyükről Aszódon élő apjukhoz érkeztek láthatásra május 20-án. A 46 éves férfi – nagy valószínűséggel május 21-ére virradóra – álmukban megölte lányait, majd a Heves megyei Adács közelében egy mozdony elé lépve öngyilkosságot kísérelt meg.

Az akkor még ismeretlen személyazonosságú férfit életveszélyes állapotban mentőhelikopter vitte kórházba, iratok nem voltak nála, írja az MTI.

Aszódi kettős gyermekgyilkosság: évek óta rettegésben tartotta a lányokat az apjuk Egy újabb szörnyű tragédia, amely rámutat a hazai családvédelmi rendszer nem működik megfelelően, és emiatt gyermekek halnak meg. Álmukban végzett két lányával, a 14 éves Tímeával, és a 16 esztendős Júliával édesapjuk Aszódon szombat éjjel - írta ma reggel a Bors. A lap információi szerint Tamás ( a gyilkos...)

Később kiderült, az apa hosszú évek óta rettegésben tartotta volt párját és két közös gyermeküket. Zsuzsanna négy évvel ezelőtt Vámosgyörkre költözött Tímeával és Júliával. A szomszédok elmondása szerint a tanárnőként dolgozó anya a környéken mindenkit arról kérdezett az ingatlan kiválasztása előtt, hogy az utca vajon kellően biztonságos-e, be is kamerázta később a házat amit hatalmas kerítés is véd.

A Borsnak szomszédok arról beszéltek, hogy a lányok nem szívesen mentek az apjukhoz, és az idősebbik gyermek csak húga védelme miatt utazott el az apjukhoz.