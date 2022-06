Lassulhat az ingatlanpiac, de olcsóbb aligha lesz

Továbbra is kilátástalan helyzetben érezhetik magukat azok az ingatlanvásárlás előtt álló fiatalok, akik szeretnének a fővárosban élni és családot alapítani. Budapesten már a hagyományosan a piac alját jelentő panellakások árai is az egekbe szöktek, az előkelőbb kerületekben megközelítik, sőt a II. kerületben meg is haladhatják a négyzetméterenkénti egymillió forintot.