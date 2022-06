Kemény meccsre számítanak az olaszok a mieink ellen

Az angolok elleni meglepetésgyőzelem után Olaszországban folytatná sorozatát a magyar nemzeti labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitányként először néz szembe hazája válogatottja ellen.

Marco Rossi szövetségi kapitány kiemelte, hogy különleges élmény lesz ellenfélként szerepelni a saját hazájában, de jó érzésekkel tért haza, és már beszélgetett Roberto Mancinivel, az olaszok kapitányával is, akivel annak idején játszottak együtt a Sampdoriánál, így igazán baráti viszonyban vannak egymással. A beszélgetésből azt szűrte le, hogy az olaszok tisztelik a magyar válogatottat, és ez már önmagában nagyszerű érzés a számára.

„Kevés időnk volt a regenerálódásra az angolok elleni mérkőzés után, az elmúlt két nap a pihenésről szólt, próbáltuk visszanyerni az erőnket."

A szövetségi kapitány szerint játékosok kivétel nélkül jó állapotban vannak.

"Nagyon sok körülménynek kell összejönnie a jó eredményhez az olaszok ellen. Tökéletes mérkőzést kell játszanunk, nem hibázhatunk, de ha ellenfelünk jó napot fog ki, akkor nem sok esélyünk lesz. A futballban fontos faktor a szerencse is, holnap nagy szükségünk lesz rá a mérkőzésen. Az angolok ellen láthattunk, hogy a futballban vannak csodák, de azért ritkán ismétlődnek meg. Mindent meg fogunk tenni a győzelem érdekében, de reálisan és objektíven kell gondolkoznunk a múlt heti győzelem után, az a fontos, hogy jó mérkőzést játsszunk holnap. Az Eb-n sem kellett szégyenkeznünk nálunk erősebb válogatottak ellen, és most is ez a célunk."

Roberto Mancini, az olasz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya szerint fizikálisan kemény próbatétel lesz a keddi Nemzetek Ligája-mérkőzés a magyarok ellen.

"Nagyon jó a kapcsolatom Rossival, talán még én hívtam őt a Sampdoriához"

- jellemezte kapcsolatát Marco Rossi magyar szövetségi kapitánnyal az olasz szakember.

"Nagyon jó edző és nagyon jó ember is. Iszonyatosan nagy munkát végzett a magyar válogatottal, ezt bizonyította az Európa-bajnokságon és két napja Anglia ellen is. Nagyon kemény és szívós a magyar csapat, amely fizikálisan kemény próbatétel elé állít bárkit. Kemény és robosztus védőit, nehéz lesz áttörni" - nyilatkozta hétfőn Cesenában az edző.

Manicini a keddi kezdőcsapatát ugyan nem árulta el, de azt jelezte, hogy nagyon sok csere lesz a németek ellen 1-1-es döntetlennel zárult találkozóhoz képest. Nem tartotta kizártnak, hogy további újoncot is avat, ugyanis többen elhagyták a Squadra Azzurra keretét, így az Európa-bajnok Jorginho és Marco Verratti is. Szerinte Manuel Locatelli töltheti be az irányító középpályás pozíciót.

Az olaszok szakvezetője arról is beszámolt, hogy az általa Európa legjobb kapusának tartott Gianluigi Donnarumma kisujjsérüléssel bajlódik, ezért nem biztos, hogy kedden pályára lép, azt viszont bíztatónak nevezte, hogy nem hagyta el a nemzeti együttest.

A németek elleni találkozóról annyi szót ejtett, hogy elsősorban azért nem tudta a csapata megfelelő mértékben birtokolni a labdát, mert Verratti és Jorginho hiányzott, ugyanakkor húsz perc után azért nélkülük is összeállt a játék.