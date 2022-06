Magyar újságírókról jelentettek Szijjártó Péter diplomatái

A Direkt36 oknyomozói szereztek meg néhányat azokból az iratokból, amelyekben a magyar külképviseletek tájékoztatták a Külgazdasági és Külügyminisztériumot (KKM).

A minisztérium, pontosabban Menczer Tamás még 2020-ban adott utasítást az uniós magyar nagykövetségeknek, hogy

„nézzenek utána, hogy a fogadóország szervezett-e az elmúlt években szakmai látogatást, továbbképzést, tanulmányutat magyar újságíróknak, és ha igen, milyen magyarországi médiumok képviselői vettek részt azon, és milyen fogadó országbeli lapokat, szervezeteket kerestek fel”.

A most megszerzett táviratokból kiderül, hogy a hágai nagykövetség különösen szorgosan teljesítette a direktívát. A KKM a Direkt36-nak két hágai jelentést is kiadott, melyekből az is

kiderült, hogy az Orbán-kormányt magasabb szinteken is érdeklik a kormánykritikusnak tekintett újságírók utazásai és programjai.

A hágai magyar nagykövet által jegyzett 2020. február 18-i jelentést például nem csak a Külügyminisztériumon belüli címzettek kapták meg, de elküldték Orbán Viktor szóvivőjének, Havasi Bertalannak, valamint Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárnak is.