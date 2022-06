Először neveztek ki Észak-Koreában női külügyminisztert

Kinevezték Észak-Korea első női külügyminiszterét, a nukleáris tárgyalásokon évek óta részt vevő Choe Son Huit - számol be az állami média nyomán a CNN.

A karrierdiplomata kinevezésére a Koreai Munkáspárt Központi Bizottságának június 8-10-i plenáris ülésén került sor, miközben a Koreai-félszigeten tapintható a feszültség, amiért a Kim Dzsongun vezette Észak-Korea agresszíven pörgeti fel fegyvertesztelési programját, dacára az ENSZ szankcióinak.

A rövidesen 58. évét betöltő Choe Son Hui a volt észak-koreai miniszterelnök, Choe Yong Rim lánya. Korábban, 1997-ben a szomszédos országokkal folytatott négyoldalú nukleáris tárgyalásokon volt jelen tolmácsként, az ezredforduló után pedig már diplomataként vett rész a tárgyalásokon.

A most frissen kinevezett külügyminiszter a CNN szerint kulcsszerepet töltött be például Donald Trump és Kim Dzsungun 2018-as csúcstalálkozóján is. Ez év februárjában nevezték ki külügyminiszter-helyettessé, majd a párt Központi Bizottságának is tagja lett.

A diplomata legutóbb, tavaly márciusi nyilatkozatában azt követelte, hogy

az Egyesült Államok hagyjon fel az Észak-Koreával szembeni „ellenséges politikájával”, és ne folytasson Dél-Koreával közös hadgyakorlatokat.

Észak-Korea csak ebben az évben 17 rakétakísérletet hajtott végre, köztük két sikeres kísérletet feltételezetten interkontinentális ballisztikus rakétákkal. Legutóbb, múlt vasárnap Észak-Korea nyolc rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát lőtt ki a keleti partjainál található vizekre a dél-koreai vezérkari főnök közlése szerint. Ezt Japán is példátlannak nevezte.

Dél-Korea és az Egyesült Államok kedden légi erődemonstrációt mutatott be, válaszul Észak-Korea rakétakísérleteire.