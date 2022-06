Covid: Peking megint szigorít, Sanghajban a hétvégén mintegy 12,5 millió lakost teszteltek le

Újabb szigorításokat vezetnek be Pekingben a koronavírus-járvány miatt – jelentették be a kínai hatóságok hétfőn. Az MTI tudósításában azt írja, a kínai főváros központjának legsűrűbben lakott kerületében egy éjszakai szórakozóhelyen, majd egy kollégiumban észlelték a legújabb koronavírus-fertőzéseket, miután egy férfi lázasan, vírusteszt nélkül látogatott meg több szórakozóhelyet is.

Az eset miatt hétfőn elrendelték az újabb szigorításokat.

A kontakt-kutatásokkal a hatóságok eddig 183 új fertőzöttek azonosítottak, a férfi ellen, mivel betegen látogatott szórakozóhelyeket, eljárást indítottak.

A kerületet lezárták, az ott élőknek – mintegy 3,5 millió személynek – a következő három napon keresztül naponta kell teszteltetniük magukat.

Ismét bezárták az éttermeket, a szórakozóhelyeket és az edzőtermeket is, miután ezek pár napig már működhettek. Ismét megtiltották a jelenléti oktatást az iskolákban, és a sportrendezvényeket.

Sanghajban a hétvégén a 25 millió lakos mintegy felét tesztelték. Kína az utolsó a világgazdaság vezető országai közül, amely zéró-Covid politikát folytat: azonnali karanténba kényszeríti a pozitív tesztet produkáló lakosokat.