Ismét módosított a kormány a távozó tisztviselők végkielégítési szabályán

Május 26-án jelent meg első körben egy kormányrendelet arról, hogy nem jár hat havi fizetés azon volt kormányzati vezetőknek, akik a megbízatásuk megszűnését követő 180 napon belül közvetett vagy közvetlen többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságban vezető tisztséget vállalnak vagy ott munkaviszonyba lépnek. Az említett rendeletet azonban június 10-én a törvényalkotási bizottság elkaszálta még a szavazás előtt. A hvg.hu azt írja, úgy tűnt, az érintett kormánytisztviselők megkaphatják a távozási pénzüket, ám fél nappal a kedden megszavazott törvény elfogadása után, kedd este azonban megjelent egy újabb kormányrendelet, amely ismét mást mond. A törvény többek közt az új kormányszerkezettel kapcsolatos változásokat foglalja magában.

Az újonnan megjelent, június 14-i rendelet értelmében a politikai felső vezetők (pl. miniszterek, államtitkárok, a miniszterelnök politikai igazgatója) mégsem kaphatják meg a lelépést követően járó juttatást, sőt ezt arra az esetre is kiterjesztik, amikor az érintett vezető nem állami tulajdonú gazdasági társasághoz, hanem a kormányzati igazgatásról vagy a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó szervhez kerül. Ez tehát esetükben szigorításként értelmezhető.

Így például a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkárává nemrég kinevezett Süli János, leköszönő tárca nélküli miniszterként a május 26-i rendelet szerint megkaphatta volna a 30 millió forintját, hiszen nem gazdasági céghez került, de a június 14-i rendelet szerint már nem.

Jelesül a korábban ötmillió forintos havi keresettel bíró Mager Andrea volt nemzeti vagyonért felelős tárca nélküli minisztert is érinthette volna, de a kormányból már május közepén távozó Magernek aztán járt a szintén 30 millió forintos végkielégítés. Nem mellesleg friss hír, hogy a mai nappal éppen Mager Andrea kapta meg a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatói székét.

A portál ugyanakkor megjegyzi, enyhítették az alacsonyabb rangú kormánytisztviselőkre vonatkozó előírást:

két héttel ezelőtt a teljes végkielégítésüket elvették arra az esetre, ha állami cégnél helyezkednek el, most viszont az előző állás megszűnése és az új munkakör létrejötte közti időszakra arányosan megkaphatják, de itt is kiterjesztve a korlátozást arra az esetre is, ha másik kormányhivatalhoz kerülnek.