Az ital, amit neked kell minősíteni! (x)

Biztosan meglep a cím, hiszen a legtöbb alkoholról köztudott, hogy gondos szabályozás alatt áll, de mi most mutatunk neked egyet, ahol a minőségbiztosítás a te feladatod lesz! Kitalálod, melyikre gondoltunk?

Népszerű, egzotikus és szabályozatlan

Mind a három jelző tökéletesen illik a rumok népes családjára. A Prémium Italnagykereskedés Online rum kínálatában is rengeteg változat megtalálható, ám a legtöbb szeszes itallal szemben nem befolyásolják eredetvédelmi szabályok. Azaz nincs megadva, hogy pontosan milyen feltételeknek kell teljesülnie ahhoz, hogy rumnak vagy bizonyos típusú rumnak nevezhessék.

Ez természetesen egyrészről nagyon kedvez a szigorú korlátoktól való elrugaszkodásnak, másrészről azonban azt is jelenti, hogy rád is szükség van ahhoz, hogy kialakíthasd a megfelelő rangsort. Ráadásul nyugodtan megteheted, hogy kóstolgatással újra és újra elvégezd a minőségbiztosítás fennkölt feladatát.

Akkor nincsenek is kategóriák?

A kérdés nagyon jó, a válasz azonban korántsem egyszerű. Hiszen szabályok nélkül is vannak jellemzők, amelyek egy-egy területre, országra nézve tipikussá, hagyományossá teszik a rum elkészítési szokásait, aminek köszönhetően létrejön az adott régióra jellemző karakter, ami az ízvilágot, zamatot jellemzi.

Ismerd meg a rumok főbb típusait!

Ha minőségbiztosítóként neked sem árt némi kiindulási alap, akkor ismerkedj meg a rumok típusaival, s ha van kedved, lépj tovább az ízlik-nem ízlik kategóriákon, tedd színesebbé a nemes feladatot, s alkoss kedvedre sorrendet, valamint újabb és újabb csoportosítást, kategorizálást.

Alapvetően három fő stílust szokás megkülönböztetni, ha erről az izgalmas szeszről beszélünk, ez pedig a brit, a francia, valamint a spanyol.

A brit rumokra jellemző fűszeres aroma, az erőteljes zamat, markáns beütéssel, amelyet összetéveszthetetlennek fogsz találni, amennyiben kóstolgatásra adod a fejedet. A világszerte ismert jamaicai rum is ezt a kategóriát népszerűsíti, de a „navy strength” címke is ebből a csoportból kikerülő rumokra kerülhet. Nem te leszel tőle erősebb, úgyhogy a kondizást nem igazán helyettesíti, kalandnak viszont annál ütősebb.

Egészen más hangulat, lágyság és édes, karamellás aromák jellemzik a spanyol stílusú rumokat, amit a kifejezetten ezekre jellemző gyors érlelési módszernek köszönhetünk. Ha a kubai, a puerto rico-i rumok mondanak valamit, akkor valószínűleg találkoztál már ezen nedűk egyikével.

A francia stílusnál egy kis ellentmondásba keveredhetünk önmagunkkal, ugyanis itt már szabályok vonatkoznak a rum előállítására is. Ezeknél a domináns jegyek a gyümölcsös és virágos ízekben fedezhetőek fel.

Ha már ennyitől is megjött a kedved, tarts még ki egy kicsit, s ismerd meg a fehér rumokat, amelyek vagy érlelés nélkül készülnek, vagy érlelést követően faszénen szűrik át őket, hogy elnyerjék áttetsző vagy aranysárga színűket. A szín és ízvilág alapján még gold, dark, spiced rumot is megkülönböztethetünk, de mi azt javasoljuk, fedezd fel és kategorizáld ezeket is te magad!