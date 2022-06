Érdemes egy lakásfelújítást személyi kölcsönből elvégezni? Mutatjuk! (x)

Egy lakásfelújítást személyi kölcsönből a legegyszerűbb elvégezni, ha nincs megfelelő megtakarításod rá. Egy-egy ilyen hitellel akár 10 millió forinthoz is hozzájuthatsz, amiből már egy jó kis felújítás kivitelezhető. Vannak azonban hátrányai is ennek a megoldásnak, és persze vannak alternatívák is. Ebben a cikkben ezt a témakört járjuk körül.

A személyi kölcsön előnye

Mint már említettük is, akár 10 millió forintos összeget is bezsebelhetsz, amibe már sok minden belefér. Így önmagában már a magas összeg is a személyi kölcsön mellett szól. Bár az is igaz, hogy csak akkor kapsz meg ennyit, ha megfelelően nagy jövedelmet tudsz hozzá igazolni.

Nagy előnye még a személyi kölcsönnek, hogy szabad felhasználású. Szeretnéd kicserélni a padlót? Újraburkolnád a teraszt, és még tető is kellene fölé? Szeretnéd lecserélni az egész ház tetőszerkezetét? Körbe akarod szigetelni a házat, hogy kevesebbet kelljen költeni a fűtésre és a hűtésre? Bármi is legyen a célod, ezek bármelyike bele fog férni az így megszerzett összegbe.

Gyorsan és egyszerűen meg tudod igényelni ezt a hiteltípust. Nincs szükséged kezesre vagy fedezetre, és akár még online is elindíthatod az igénylést. És hogy mennyire gyors? Akár már 24 órán belül is a számládon lehet a jóváhagyott összeg. Így akár napokon belül el is kezdheted a tervezett felújítást.

Fontos, hogy egy olyan hitelről van szó, ami kiszámítható, havi fix összeget kell törlesztened. Nem befolyásolja sem jegybanki alapkamat-változás, sem árfolyam-ingadozás, mivel forintalapú.

Beszéljünk a hátrányokról is

Csak úgy tudsz felelős döntést hozni, ha a hátrányokat is ismered. Ha egy komolyabb felújításba fogsz, akkor lehet kevés lesz a 10 millió forintos összeg is. Ekkor is van B terv, ami a kifejezetten lakásfelújítási célra felvehető jelzálogkölcsönöket jelenti. Bár ebben az esetben jelzálogjog lesz bejegyezve az ingatlanodra (mint fedezetre).

Szűk határidő áll rendelkezésedre a visszafizetésre. Általában egy személyi kölcsönt maximum 7-8 éven belül vissza kell fizetni. Ritkán elmennek a bankok 10 évig is. Ez pedig maximalizálja annak a lehetőségét, hogy mennyire csökkenthető le a havi részlet. Egy jelzáloghitel esetén ez lehet 20 év is, így nagyobb a mozgástered.

Bevetheted az otthonfelújítási támogatást is

Erre az akár 50%-os támogatásra csak 2022 év végéig van lehetőség, így ha jogosult vagy rá, érdemes sietned. Maximum 6 millió forintos munkálatok esetén a költségek felét állja az állam. És ami még nagyon fontos, hogy mindezt utólag, azaz elő kell finanszíroznod.

Igénybe veheted ezt egy sima személyi kölcsön vagy egy lakáshitel esetén is. Azonban mindkettőnél számolnod kell az előtörlesztés díjával, ha az utólag kapott támogatási összeget be akarod törleszteni a hitelbe.

Van viszont egy úgynevezett lakásfelújítási személyi kölcsön is, mely kifejezetten erre lett kitalálva. Ennél nincs előtörlesztési díj, és a támogatás összege folyósításkor automatikusan a hitelbe lesz betörlesztve. Nincs ennél egyszerűbb.