Idén is rockslágerekkel támad Közép-Európa legnagyobb rockzenekara Dunaújvárosban

Egyedülálló nagyzenekari koncertet ad Közép-Európa legnagyobb rockzenekara, a CityRocks Dunaújvárosban a Szalki-szigeten 2022. augusztus 6-án.

A szervezők közleménye szerint az egyedi, háromszintes színpadrendszeren 150 rockzenész mellett taiko dobosok, fúvósok játszanak majd együtt hazai és nemzetközi slágereket egy gyermekkórus közreműködésével. A koncerttel párhuzamosan egy három napos zenésztábort is tartanak.

2022. augusztus 5-én, pénteken a Szalki-szigeten a kempingben, a kisszínpadon több zenekarnak, jam sessionöknek adnak helyet, de lesz némafilmvetítés élő zongora/dob kísérettel.

2022. augusztus 6-án, szombaton a nagyszínpadon a The Best Of Mode (Depeche Mode Tribute Band) után 20.30-kor a CityRocks 150 fős nagyzenekara ad majd egy kétórás koncertet, majd azt követően a Hollywood Rose (Guns N' Roses Tribute Band – Hungary) lép fel.

2022. augusztus 7-én délután pedig 40-50 zenész részvételével egy Rock Kamion fogja Dunaújváros utcáit járni.

A CityRocks 2021-es, dunaújvárosi rockflashmobján 400 zenész vett részt. A koncertet több ezren nézték meg élőben, az ott készült kisfilmek pedig már 30 milliónál is több megtekintést értek el. A CityRocks eddigi (szegedi, kecskeméti, bonchidai és dunaújvárosi) koncertjfilmjeit pedig már 160 milliónál többször nézték meg világszerte. Az eseményekre a belépés díjtalan.

A nagyzenekari koncert dallistája:

Bikini - Mielőtt elmegyek

Billy Idol - Rebel Yell

Black Sabbath - Paranoid

Blink-182 - All the small things

Depeche Mode / Lacuna Coil - Enjoy The Silence

Fish! - Gyere ki a rétre

Green Day - Boulevard Of Broken Dreams

Linkin Park - New Divide

Metallica - Enter Sandman

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Ocho Macho - Jó nekem

Pink Floyd - Another Brick in the Wall

Queen / Joan Jett – medley

Queen - The Show Must Go On (CityRocks 2020-ban készült karantén videoklip vetítés)

Republic - Neked könnyű lehet

Tankcsapda - Gyűrd össze a lepedőt

The White Stripes - Seven Nation Army