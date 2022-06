Már a Pénzügyminisztérium szerint sem fenntartható a nyugdíjrendszer

Hiába hangoztatta a választások során a Fidesz, hogy ha az ellenzék győz, akkor lesz itt háború, éhínség, magas infláció, pénzromlás, meg minden rossz, ami csak megtörténhet, kiegészítve a nyugdíjasok, illetve a nyugdíjba készülők egyre reménytelenebb helyzetével. Kormányváltás ugyan nem történt, de zajlik a háború, egekben az infláció és az üzemanyag ára, 400 forint felett is járt már az euró árfolyama, miközben a nyugdíjasokat érintő mostani előrejelzés még a Fidesz (ellen)kampányánál is riasztóbb.

Pénzügyminisztérium új jelentése - amely a jövő évi költségvetés egyik fejezete - ugyanis már nem számol a nyugdíjrendszer fenntarthatóbbá tételével. Elemzésük szerint 15 év múlva minden harmadik dolgozóra jut egy nyugdíjas. Ez pedig minden korábbi kormányzati ígéret ellenére azt jelenti, hogy a kormány előbb-utóbb hozzá fog nyúlni a hazai nyugdíjrendszerhez.

A Napi.hu által idézett minisztériumi jelentés szerint szerint az idei év végén 9,689 millió lesz hazánk lakossága, és ebből 6,29 millióan munkaképes korúak. Nekik kell a befizetéseikkel fedezniük 1,991 millió nyugdíjas juttatását.

Jövőre 20,6 százalék lesz a nyugdíjkorhatár felettiek aránya a hazai népességben, egy évvel később pedig 20,67 százalék. Az arányuk a munkaképes korú népességhez viszonyítva 2050-re eléri a 44,53 százalékot.

A hazai rendszerben a nyugdíj nem egyéni számlákon gyűlik, hanem az aktív munkavállalók befizetett járulékai fedezik a nyugdíjkifizetéseket. Minél kevesebb a dolgozó, annál több járulékot kell fizetni egyénenként a nyugdíjrendszerbe.

A probléma miatt reformjavaslatokkal állt elő több nyugdíjas szervezet, valamint a jegybank is a közelmúltban.

Problémát jelent az is, hogy fokozatosan nő az átlagbérek és az átlagnyugdíjak, valamint a nyugdíjak és a nyugdíjak között is a távolság. Akad, aki millió forint fölötti juttatást kap, egymillió ember viszont 120 ezer forint alatti bevételből él.

Ezért is tartja fenntarthatatlannak a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa a jelenlegi rendszert. A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesületével együtt azt várják a kormánytól, hogy a nyugdíjemeléskor vegyék figyelembe a vegyes indexálást. Emellett a duplájára emelnék a legalacsonyabb ellátások rendezésére szolgáló keretet (méltányossági nyugdíj megállapítás, méltányossági nyugdíj emelés és egyszeri segély), melynek mértéke 4-5 éve változatlan

- írja a Napi.hu.

A Magyar Nemzeti Bank versenyképességét javító intézkedéscsomag-javaslatai is érintik a nyugdíjrendszert. Az MNB szerint alacsony a nyugdíjkorhatár betöltése után tovább dolgozók száma, aminek egyik legfőbb oka a nem megfelelő ösztönzőrendszer. Ezért a jegybank 6 százalékkal növelné a 65 év betöltése utáni munka után járó nyugdíjbónuszt. Továbbá az is segíthetne, ha a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kapcsolnák, valamint javasolják a nyugdíjszámítás módjának felülvizsgálatát is.