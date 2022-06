Varga Judit európai szélsőjobbos konferencián mond ma beszédet

Határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek Kövér László házelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Simicskó István KDNP-frakcióvezető és Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, amelyben meghatározták, hogy milyen Európai Uniót akarnak. Az időzítés sem véletlen, mivel éppen ma vitáznak az EU átszervezéséről az Európai Tanács képviselői, ahol Orbán Viktor is felszólal majd és közli a most beterjesztett kormánypárti javaslatot is.