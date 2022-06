Kövér László nem igazolta le a DK-sok hiányzásait, ezért megvonta a tiszteletdíjukat

"Egyenként bünteti végig Kövér László a DK képviselőit! Tanulságos levelet kaptam a minap Kövér Lászlótól. A Fidesz házelnöke arról tájékoztatott, hogy csökkenteni fogja a képviselői tiszteletdíjamat, amiért több szavazáson nem vettem részt. Hamar kiderült, hogy e szép gesztus nemcsak nekem szól, ilyen levelet kaptak a DK-s képviselőtársaim is"

- írta közösségi oldalán Kálmán Olga, a DK országgyűlési képviselője.

A posztban meg is mutatta Kövér László levelét, így kiderül, mire is hivatkozik a fideszes házelnök. Arról tájékoztatta a DK-s képviselőt, hogy 2022 májusában tartott üléseken a szavazásokból történő távolléte meghaladta a törvényben meghatározott mértéket. A távollétek igazolására a frakcióvezető igazolást nyújtott be, azonban ezt Kövér László nem fogadta el.

"Így az Ön tiszteletdíja csökkentésre kerül"

- üzente a házelnök.

Az Országgyűlésről szóló törvény 107. paragrafusának 2. bekezdése szerint - amire hivatkozik Kövér László -:

"Ha a képviselő igazolatlanul távol marad az Országgyűlés adott hónapban tartott ülésének vagy - több ülés esetén - üléseinek napirendi javaslatában feltüntetett, szavazatszámláló gép alkalmazásával megtartott szavazásainak több mint egynegyedéről, adott havi - levonásoktól mentes - teljes tiszteletdíjának a (...) meghatározott összege az igazolatlan távolmaradás mértékével megegyezően csökken".

Megnéztük azt is, hogy mi alapján dönthet Kövér László. Úgy néz ki, nagyobb a mozgástere, mint a mi korunkban volt az osztályfőnöknek (régen jártam általános iskolába, de a '90-es években az igazolások beszerzése - lehetőleg a szülők tudta nélkül - nem egyszerű, ám mégis szép kihívás volt). A 10/2014 (II.24.) számú országgyűlési határozat 155/A.§.(3) a) pontja így szól:

"Igazolatlannak minősül az a távolmaradás, amelyet - képviselőcsoporthoz tartozó képviselő esetén - a képviselőcsoport vezetője nem igazolt, vagy amelynek az igazolását a házelnök nem fogadta el."

Tehát, az az igazolatlan, amit Kövér László igazolatlannak tart.

Egyszerű az élet, ha egyszerűen éled

- mondhatná a költő.