Mi köze van a Covidnak a hajhulláshoz? (x)

Régóta ismert tény, hogy a lázzal járó állapotok, illetve a súlyos lefolyású betegségek, mint a COVID-19, előidézhetik a hajhullás problémáját. Jellemzően két-három hónappal a megbetegedés után tapasztalható egy erőteljesebb hajhullási fázis. Ilyenkor azt figyelhetjük meg, hogy a normálisnál sokkal több hajszálat veszítünk, és akár ijesztő méreteket is ölthet ez a jelenség.

Meddig tartjuk normálisnak a hajhullást?

Bizonyos mértékig a folyamat természetes, hiszen a hajnövekedés egy körforgás alapú folyamat. Hajszálaink hasonlóan viselkednek, mint a bőr felső rétege vagy a köröm. Ennek megfelelően mindig képződik új, aminek következményeként a felső elhalt réteg leválik. A hajszálak esetében ennek van egy egészséges ciklusa, ami egy növekedési fázisból, egy átmeneti fázisból, illetve egy nyugvó szakaszból áll.

Ha ez a folyamat egészségesen zajlik, akkor körülbelül napi 100 darab hajszál kihullásával számolhatunk, de ez még nem kóros. A hajunk egy része mindig aktívan növekszik, éppen ezért a hullás bizonyos mértékben normális. Ezt azonban sok minden befolyásolja, a növekedési ciklus általában négy évig tart. Azonban ezen változtathatnak genetikai adottságaink, illetve a különböző környezeti hatások. Bátran kérj segítséget az Art 'N Hairtől, ha bizonytalan vagy, hogy számodra szükséges-e és ha igen, milyen, hajhullást csökkentő beavatkozás ajánlott.

Miért képes befolyásolni a COVID-19 a hajhullást?

Mára rengeteg adatot gyűjtöttek össze azzal kapcsolatban, hogy a COVID-fertőzést követően milyen tüneteket tapasztalnak az emberek. Jelentős részük panaszkodott intenzív hajhullásról, illetve arról is, hogy a hajszálak elvékonyodását is tapasztalták. Volt, akinek a hajszerkezetében is bekövetkezett változás, amit a nehezebb kifésüléssel kapcsolatban tapasztalt, illetve olyan is, aki tűszúrásszerű fájdalmat érzett a fejbőrén.

A COVID megbetegedés azontúl, hogy a légúti megbetegedések kategóriájába tartozik, erősen hatással van az idegrendszerünkre is. Mivel támadásba veszi az idegrendszert és a keringést is, így nem csoda, hogy tapasztalhatóak a fejbőr, illetve a haj elváltozásai is.

Hogyan lehet javítani a haj állapotán a betegség után?

Amennyiben a hajhullás kiváltó oka egy súlyosabb betegség, akár a COVID volt, akkor a leggyakrabban azt tapasztalhatjuk, hogy maguktól képesek visszaerősödni a hajszálak és többségük visszanő. Azonban a regenerációs folyamat igen hosszú időt vesz igénybe és előfordulhat, hogy a haj megritkulása ugyanúgy tapasztalható marad.

Ilyenkor hívható segítségül a hajmezoterápia, amely segíti a hajnövekedést. Ez tulajdonképpen egy hatóanyag-adagolási technikát jelent, aminek során egy nagyon vékony tű segítségével egy különleges vitaminkoktélt vagy akár saját vérplazmát juttatnak be több ponton a fejbőrbe. Így a hajhagymák közvetlenül kapják meg ezt a fajta segítséget és rövid idő alatt, szinte fájdalommentesen adhatod meg számukra azt a támogatást, mely serkenti a növekedést.