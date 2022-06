Az érintőképernyős ceruza használata a modern jegyzeteléshez (x)

Míg egy érintőképernyős eszközön sokkal könnyebben lehet megkeresni azt, amit szeretnénk, addig a papírra, tollal való jegyzetelés sok embernek megkönnyíti a gondolkodást, illetve a tanulást. Szerencsére az érintőképernyős ceruzák segítségével ma már a kettő egyszerre megvalósítható.

A modern íróeszköz

Az érintőképernyős ceruzák hegye vagy speciális műanyagból vagy gumiból készült, és kimondottan arra lettek kifejlesztve, hogy az érintőképernyőkön lehessen használni őket. Ennek megfelelően olyan finom és apró mozdulatok is tökéletesen regisztrálhatóak a segítségükkel, mint az írás és a rajzolás. Az aun.hu érintőképernyős ceruzái között minden gyártó eszközeihez találhatunk megfelelő változatot.

Azoknak, akiknek a munkájuk vagy a tanulás során elengedhetetlen egy érintőképernyős eszköz használata, de közben jegyzetelni is szeretnének, tökéletes egy ilyen modell. Nem kell a különböző dokumentumokat és előadásokat, valamint a hozzájuk tartozó papír alapú jegyzeteket külön-külön keresgélni és összepárosítani, hanem minden egy helyen, digitálisan eltárolva megtalálható. A digitális tárolás segítségével pedig akár több helyre is el lehet menteni a fontos dokumentumokat, ezáltal minimálisra csökkentve annak az esélyét, hogy elveszítsük azokat.

Mit jelent, hogy egy érintőképernyős ceruza aktív vagy passzív?

A passzív ceruzák nem nyomásérzékenyek, illetve az aktív társaiktól eltérően semmilyen más egyéb funkciót nem tartalmaznak. Lényegében egy átlagos ceruza digitális megfelelője, írásra kitűnő, de ha ennél összetettebb feladatra szeretnénk használni az eszközt, akkor érdemes az aktív verziót választani.

Az aktív ceruza már rendelkezik nyomásérzékelővel, ezáltal húzhatunk velük vékonyabb vagy vastagabb vonalat is. További kényelmi funkciójuk, hogy rendelkeznek radírfunkcióval, illetve beépített memóriával is. Normál íráshoz hasonlóan lehetővé teszik, hogy a kézfejünket is ráfektethessük a képernyőre írás közben, hiszen az eszköz nem zavarodik össze a több ponton való érintéstől. Mindkét heggyel rendelkező ceruzák esetén könnyedén válthatunk köztük egy-egy gyors mozdulattal.

Akiknek elengedhetetlen

Mivel ezek a ceruzák remekül használhatóak íráshoz és rajzoláshoz is, ezért diákok és irodai dolgozók számára szinte elengedhetetlenek a digitális munka során. A legtöbb ceruzában található mágnes lehetővé teszi, hogy a táblagéphez rögzítsük elejét véve annak, hogy valahol elveszítsük. Ezen ceruzák nagy előnye, hogy segítségükkel megszabadulhatunk az érintőképernyők hátrányától, miszerint folyamatosan tele van a képernyő ujjlenyomatokkal.

Az érintőképernyős ceruzák gyors és egyszerű módját kínálják a digitális írásnak és rajzolásnak. A segítségükkel minden írás és rajz azonnal digitálisan megoszthatóvá, tárolhatóvá válik.