Vagyonnyilatkozatok: az új rendszer nagymértékben csökkenti a politikusok elszámoltathatóságát

Az átláthatóság szempontjából sajnos ez egyértelmű visszalépést jelent, már az eddigi rendszerrel is nagyon komoly gondjaink voltak

- jelentette ki a vagyonnyilatkozati rendszer enyhítési szándékáról Martin József Péter, a Transparency International ügyvezető igazgatója kedden az N1TV Napi téma című műsorában.

Ahogy azt az elsők között megírtuk, a Kocsis Máté és Simicskó István kormánypárti frakcióvezetők által nemrégiben benyújtott közös törvénymódosító javaslattal többek közt a vagyonnyilatkozatok eddigi rendszerén is változtatni kívánnak. A tervek szerint a jövőben a parlamenti képviselőknek már nem kell szerepeltetni benne például bankszámlát, hiteleket, takarékbetétet és nyugdíjpénztári számlát, ahogy a tulajdont képező ingóságok és ingatlanok feltüntetése sem lesz már szükséges.

A Transparency International vezetője arról is beszélt, hogy az eddigi vagyonnyilatkozati szisztémában a legnagyobb problémájuk azzal volt, hogy nem szerepelt benne az ellenőrzés és a szankcionálás rendszere. Magyarán a politikus vagyonbevallását senki sem ellenőrizte, s pláne nem szankcionálta, ha az nem felelt meg a valóságnak - mutatott rá Martin, hozzátéve, hogy

az új rendszer így nagymértékben csökkenti a politikusok elszámoltathatóságát.

Martin József Péter kérdésre elmondta, biztosan van olyan megfontolás is a háttérben, miszerint már annyi vagyon halmozódott fel, hogy jobb, ha nem kerül minden részlet nyilvánosságra ezzel kapcsolatban. Hozzáfűzte, a vagyon eddig is el tudták rejteni, hiszen azt írtak be a nyilatkozataikba, amit akartak.

Más kérdés, hogy ezentúl még könnyebb lesz elrejteni a vagyont, mert az oknyomozó újságírók számára eddig a vagyonnyilatkozatok valamelyest támpontul szolgálhattak

- fogalmazott Martin, aki azt gondolja, hogy "a kormány eddig is cinikus módon, de nagyon ügyesen belekapaszkodik abba, hogy egy olyan szabályozást vesz át, ami nem máshonnan származik, mint az Európai Parlamenttől". Ráadásul ez a német szabályozással is sok ponton hasonlóságot mutat.

Martin József Péter ezenfelül úgy látja, a kormány részéről mindez egy újabb dacos, cinikus fricskát is magában foglalhat az EU irányába.

Rámutatott, hogy a leendő szisztémában már csak a szerződésből származó jövedelmeket kell szerepeltetni, ennek alapmintájául az európai parlamenti vagyonnyilatkozati rendszerét vette a kormány.

Sajnos az európai uniós országok túlnyomó többségében nem találunk olyan jó példát, amit át lehetne vennie Magyarországnak, a legközelebb ahhoz, amit javaslunk, az Egyesült Államok vagyonnyilatkozati rendszere áll

- fűzte hozzá a szigorítás mellett érvelő Transparency International ügyvezetője.

Korrupcióellenes szervezetként a Transparency International már több javaslatot tett a vagyonnyilatkozati rendszer hatékonyabbá tételére: a gépi kitöltés kötelezővé tétele és a bevallás körüli mulasztások, vétségek szigorúbb büntetése mellett további adatok nyilvánosságra hozatalát szorgalmazták. Ehelyett az új szabályozás most épp a másik irányba, kevesebb információ közlése felé mozdulhat el - világított rá a Lakmusz a témában írt részletes, összefoglaló elemzésében.

Ezáltal a későbbiekben a képviselők nem lesznek kötelesek konkrét összeget feltüntetni a jövedelmük bevallásakor, elég lenne a jövedelmi sávot megadniuk; nem kéne nyilvánosságra hozniuk, milyen ingatlanok tulajdonosai; és a családtagjaik vagyonbevallását sem lenne kötelező leadniuk többé.

A Lakmusz megállapítása szerint az Európai Parlament képviselőire vonatkozó érvényes vagyonnyilatkozati szabályozás valóban nagyon hasonló ahhoz, amit Kocsisék a magyar országgyűlés elé visznek, a két rendszer között csak árnyalatnyi különbségeket fedeztek fel, azonban a szintén hasonlatos német verziót egy konzervatív képviselőket érintő korrupciós botrány miatt épp nemrég, tavaly októberben szigorították.