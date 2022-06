Újra Magyarországon zúz a dán Volbeat!

Az északi rock'n'roll lázadók, a Volbeat tagjai alig várták, hogy bejelenthessék Servant Of The Road elnevezésű világkörüli turnéjuk 32 állomásos európai szakaszát, amelyen - a kontinensen - a Skindred és a Bad Wolves melegíti majd be a közönséget az igazi intenzív élmény érdekében. Michael Poulsen énekes és csapata november 5.én a budapesti Barba Negrában zúz.

A Volbeat tagjai megjegyezték:

“Végre, ennyi távollét után, nagyon örülünk, hogy egy igazán jó kis Volbeat turnéval lephetjük meg a rajongókat Európában és az Egyesült Királyságban. Nagyon izgatottak vagyunk, és alig várjuk, hogy mindenkivel találkozhassunk! Rendkívül hálásak vagyunk, hogy magunkkal vihetjük a Skindred-et és a Bad Wolves-t is az útra, és megoszthatjuk az élményt ezekkel a fantasztikus zenekarokkal, akiket van szerencsénk a barátainknak nevezni.”

A Louder magazine szerint a Volbeat zenéjében

“titán heavy metal riffek ütköznek rock 'n' roll groove-okkal",

mindemellett a rajongók a banda klasszikus nótáinak, és a rajongók kedvenceinek keverékére számíthatnak a koncerteken, kiegészítve az új album dalaival.

A dán ikonok nemrégiben kápráztatták el a brit rajongókat a Download Fesztivál nagyszínpadán, a Hot Press magazine szerint:

"Mint mindig, a Volbeat feszes és büntető volt".

A Metal Talk pedig így zárta beszámolóját:

"Igazi látványosság, de csak akkor fogod elhinni, ha megnézed... egy nagyszerű, valódi show, amely éppoly szórakoztató, mint amennyire zeneileg tiszteletreméltó."

De a Volbeat nem csak fesztiválokon ejti rabul a közönséget, a Distorted Sound magazin a múlt hónapban egy londoni klub show-t csípett el, amelyre 10/10-es értékelést adott, és kijelentette:

"Ez egy szórakoztatásra született zenekar, egy olyan banda, amely a játék csúcsán áll."

A turné bejelentéséhez kapcsolódóan a banda megosztott egy új, hivatalos bootleg videót is The Sacred Stones - Live from Worcester, MA címmel: