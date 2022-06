Babák és kisgyermekek természetes fogápolása (x)

A megfelelő szájápolás már babakortól kezdve létfontosságú, még az első fogacskák megjelenése előtt, hiszen ez hatással lehet későbbiekben a maradandó fogakra. A helyes fogápolási technikákra nevelés jelentős szerepet játszik a felnőttkori szokásokban és szájhigiéniában.

Természetes szájápolás babakorban és kisgyermekeknél

A megfelelő szájhigiénia biztosítása és az íny védelme már a fogak megjelenése előtt is fontos teendő. Érdemes szoptatás után egy kifejezetten babák számára ajánlott puha pamutból készült kendővel finoman áttörölni a szájüreget.

Az első tejfogak megjelenése környékén, körülbelül 4-6 hónapos kortól kezdve célszerű egy pici kefét alkalmazni, amely az ujjunkra húzható, ezáltal könnyedén megtisztíthatjuk az apró fogacskákat. Több tejfog esetén már használhatunk babáknak készített puha sörtével ellátott fogkefét, melynek kicsi a feje, ezáltal hozzáférhetünk a hátsó fogakhoz is.

Fontos, hogy kisgyermekeknél kizárólag természetes fogápolókat alkalmazzunk, melyek elérhetők a BIOLA Webshop fogápolás kategóriájában. A kisgyermekeknek fejlesztett termékek természetes hatóanyagokat tartalmaznak, kellemes ízvilágukkal pedig gondoskodnak a jókedvű fogmosásról.

A fogápolás alapszabályai babakorban

A helyes szájápolásra már csecsemőkortól kezdve figyelmet kell szentelni. A mindennapos ápolást már a fogak kibújása előtt meg kell kezdeni, olyankor még elegendő egy nedves gézlappal vagy pamut anyaggal áttörölni az ínyt és az egész szájüreget.

A fokozatos hozzászoktatás segít, hogy kialakuljon egy szokásrendszer, melyet kisgyermekként már egyedül is képes lesz majd végigcsinálni. Eleinte ismertessük meg vele, segítsünk neki, de nyugodtan adjuk a kezébe is a fogkefét. Idővel kialakul egy fogápolási rutin, melyet megtanul kivitelezni önállóan is. A rendszerességre nevelés alapvető, a gondos odafigyelés megalapozza a fogápoláshoz való ideális hozzáállást.

Kéthavonta mindenképpen cseréljük le a fogkefét! Étkezések után mindig alaposan tisztítsuk meg a tejfogakat is! Célszerű játékos módszerekkel segíteni a fogmosást. Ilyenkor az a legfőbb, hogy megtanulja, hogy a fogápolás napi tevékenység, melyet mindig el kell végezni.

Természetes fogápoló termékek

Tejfogakkal rendelkező kisgyermekeknek, 3 év felett ajánlott a NATURISSIMO for kids – sárgabarack – narancs fogápoló gél, mely kamillát, sárgabarack kivonatot, édesnarancs illóolajat és grapefruit magolajat tartalmaz. Segíti az ideális szájhigiénés állapot fenntartását, kíméletes hatóanyagok révén hatékonyan, mégis gyengéden tisztít. SLS és triclosan mentes termék, ezért biztonságosan használható.

Szintén jól bevált 3 év felett a BIOLA Herbal fogápoló gél, mely friss, üde leheletet biztosít, emellett elősegíti a szájnyálkahártya és az íny regenerációját bíbor kasvirág és kamilla kivonatai révén.

A natúr fogápoló készítmények triclosan, szulfát és SLS mentesek, továbbá kizárólag növényi összetevőket tartalmaznak. Az egészségtudatosság és természetesség jegyében válasszuk ezeket a gyógynövény alapú fogápolókat!