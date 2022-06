Pintér Sándor váratlanul több magas rangú rendőrségi vezetőt is lecserélt

Távozik az Információs Hivatal (IH) éléről a vezetője, Bunford Zsolt vezérőrnagy - számolt be a hvg.hu. A lap szerint a hírszerzés vezetője maga döntött a távozás mellett, és már az utódja is megvan. Bunford távozása után helyére az Alkotmányvédelmi Hivatal eddigi főigazgatóhelyettese, Oláh Krisztián kerül, akit szerdán már meg is hallgatott az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottsága.