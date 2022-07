A Gyurcsánytól Orbán Viktorig jutott Szili Katalin szerint a szocialista párt már hiteltelen

Szili Katalin hiteltelennek tartja, hogy az MSZP egy nemzeti elkötelezettségű, szociáldemokrata fordulatot hajtson végre.

Az Országgyűlés korábbi MSZP-s elnöke, jelenleg fideszes miniszterelnöki megbízott a Magyar Nemzet pénteki számában megjelent interjúban úgy fogalmazott:

"ahogyan a repülésben, úgy a politikában is van egy inflexiós pont, amit átlépve már nem lehet felfelé venni az irányt. Ennek esélyét mára elveszítette a Magyar Szocialista Párt".

A rendszerváltás előtt a kommunista MSZMP-ben politizáló Szili Katalin hangsúlyozta, hogy az MSZP részéről a mai napig nem történt meg a múlttal való szembenézés, enélkül viszont bármiféle fordulat hiteltelen. "Korábban Tóbiás József is nemzeti fordulatot hirdetett, amiből végül semmi sem lett. Valódi, konkrét cselekedetek nélkül mindez üres ígéret" - mondta a lapnak.

Szerinte a most tervezett fordulatot is hitelteleníti, hogy a választás előtt és azóta is az MSZP ugyanúgy "a neoliberálisokkal kokettál néhány parlamenti hely megszerzéséért, néhány politikusi egzisztenciáért".

Megjegyezte: sok olyan emberrel találkozott, akik alapvetően baloldalinak vallják magukat, mégis úgy gondolják, hogy az értékrendjüknek megfelelő, a hozzájuk legközelebb álló politikát inkább az Orbán-kormány keresztény-szociális alapon nyugvó intézkedései valósítják meg.

"Egy valóban népben, nemzetben gondolkodó szociáldemokrata pártra szükség lenne Magyarországon, de erre nincs esély a baloldali sztaniolba csomagolt neoliberális tartalmat nyújtó oldalon" - mondta Szili Katalin a Magyar Nemzetnek.