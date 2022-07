Már a 850 ezres kezdőbér sem ritka az informatikai szektorban

A mintegy 40 munkakört számláló informatikai iparágban is megfigyelhető volt a munkaerőhiány, így 2021 végére tovább nőttek az IT-s keresetek, egyes beosztásokban akár már bruttó 850 ezres kezdőbér is dukál - derül ki a Bluebird IT Salary Guide 2021. év végi kiadványából.

A szektor béreit ismertető közlemény alapján a Portfolio.hu azt írja, tavalyhoz képest is elég nagy ugrás látható hazánkban. Két évvel ezelőtt még egy IT menedzser havi bruttó 370 000-1 700 000 forint között, egy szoftverfejlesztő 500 000-1 550 000 forint között, egy adatbázis-adminisztrátor pedig 550 000-1 500 000 forint között kereshetett.

Manapság az IT-menedzsment dolgozói átlagosan havi bruttó 450 000-1 900 000 forintot, a szoftverfejlesztők 600 000-2 000 000 forintot, az adatbázis-adminisztrátorok pedig 600 000-1 600 000 forintot kereshetnek szenioritási szinttől függően.

Tehát nagyjából 20 százalékos fizetésemelkedés figyelhető meg 2020 és 2021 között.

A junior informatikusok sem csüggedhetnek, hiszen egy scrum master kezdő bérezése is eléri a havi bruttó 700 000-et, egy DevOps mérnöké pedig a 750 000 forintot. A szoftverfejlesztők körében tevékenykedő Javascript fejlesztő szintén 750 000 forintos kezdő havi fizetésre számíthat.

Az elemzői munkakörön belül azonban