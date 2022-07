Visszautasította a kormány a vasutas szakszervezet kéréseit

A kormány nem csupán az egyszeri, 100 ezer forintos jutalom szorgalmazására, de két olyan további kérésre is nemet mondott, amelyekhez egyetlen forint ráfordítása sem volna szükséges - derül ki a Vasutasok Szakszervezetének (VSZ) vasutasnapi közleményéből.

A vasutas szakszervezet korábban az Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett levelében 100 ezer forintos vasutasnapi juttatást kért a dolgozóknak, valamint azt, hogy engedélyezzék a MÁV-nál is azt a versenyszférában már működő gyakorlatot, miszerint az átlagosan összesen 20-30 perces munkaközi szünet is lehessen a fizetett munkaidő része. Ugyanakkor azt is kérték, hogy engedélyezze a kormány bizonyos munkakörökben a 4 vagy 5 napos munkahét bevezetését - közölte Meleg János, a VSZ elnöke.

"A minisztérium ennek is keresztbe feküdt"

- idézte a Portfolio.hu a szakszervezeti vezető reagáló szavait a Kutnyánszky Zsolt Krisztián ITM-államtitkár által jegyzett elutasító válaszra.

Annak dacára, hogy mindezen elképzelések süket fülekre találtak, Meleg János az ígérte, hogy a szakszervezet újabb és újabb munkakörülmény- és hangulatjavító változtatásokon dolgozik, ezekkel pedig továbbra is ostromolni fogja a kormányt.