Forma-1: Leclerc győzött az Osztrák Nagydíjon

Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője nyerte meg a vasárnapi Forma-1-es Osztrák Nagydíjat a spielbergi Red Bull Ringen, és ezzel a sikerével 38 pontra csökkentette hátrányát a világbajnoki címvédő és az összetett élén álló a Red Bull holland pilótájával, Max Verstappennel szemben.

Az MTI azt írja, a 24 éves Leclerc az idén harmadszor, pályafutása során ötödször diadalmaskodott F1-es viadalon.

Verstappen csapatának hazai futamán másodikként ért célba, és megfutotta a verseny leggyorsabb körét is, míg a dobogó alsó fokára a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Mercedes brit pilótája állhatott fel.

A Ferrari közel volt a kettős győzelemhez, de a második helyért küzdő Carlos Sainz Jr. versenyautójának motorja 13 körrel a leintés előtt kigyulladt, így a spanyol kénytelen volt feladni a futamot.

A Red Bull istálló hazai futamán kitettek magukért a szervezők, akik már egy órával a futam rajtja előtt különböző színes programokkal, így például légi- és ejtőernyős bemutatóval szórakoztatták a közönséget. A legtöbb néző Verstappennek jött szurkolni, a pálya középső része elé épített Red Bull-tribün például egész hétvégén narancssárgában "úszott", de az összetettben most is éllovas pilóta drukkerei a teltházas létesítmény más lelátóinak egy-egy részét is a holland nemzeti színbe "öltöztették".

A 71 körös száguldás rajtja után nem változott az első három sorrendje, Verstappen az élen maradt, mögötte Leclerc fordult el másodiknak, Sainz pedig megőrizte a harmadik pozíciót.

Leclerc kitartóan üldözte Verstappent, és a holland nem tudott jelentős előnyt kiautózni, a 10. körben pedig már védekeznie kellett a szemmel láthatóan gyorsabb és egyfolytában támadó monacóival szemben. Leclerc aztán a 12. körben szánta el magát a manőverre, a hármas kanyar féktávján nagyon határozottan elment a tehetetlen Verstappen mellett, akit a Red Bull a következő körben a boxba rendelt kerékcserére.

A futamot vezető Leclerc a 26., csapattársa, Sainz pedig a 27. körben állt ki friss abroncsokért, ezzel a vezetés újra Verstappenhez került, őt Leclerc 6.2 másodperces hátránnyal követte. A monacói nagy lendülettel kezdte ledolgozni hátrányát, és néhány kör alatt ismét utolérte Verstappent, akinek nem volt esélye hatékonyan védekezni ellene.

A holland versenyző a csapatrádión az autójának kiszámíthatatlan viselkedésére panaszkodott, és a 37. körben ismét a boxba hajtott. Leclerc az élről a 49. körben állt ki új gumikért, és ahogy korábban, úgy ezúttal is követte őt egy körrel később Sainz.

A Ferrari remek stratégiát dolgozott ki a futamra, amely működött is, Verstappen hamarosan kénytelen volt átadni az első helyet Leclerc-nek. A kettős siker viszont nem jött össze az olaszoknak, Sainz alatt ugyanis az 58. körben elfüstölt a Ferrari-motor, ezzel pedig a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton (Mercedes) ölébe hullott a harmadik pozíció.

A másik Mercedest vezető George Russell negyedikként végzett, a pályafutása 100. F1-es versenyét teljesítő Esteban Ocon (Alpine) pedig ötödik lett.

A spielbergi F1-es hétvégére a hivatalos adatok szerint 303 ezer néző látogatott ki. A világbajnoki idény két hét múlva, Franciaországban folytatódik.