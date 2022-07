Új társelnököket választottak a Párbeszéd élére, de Karácsonyék is a fedélzeten maradnak

Tisztújító kongresszust tartott vasárnap a Párbeszéd, az eseményen Karácsony Gergely és Szabó Tímea helyére új társelnököket, valamint elnökségi tagokat is választottak.

A társelnöki tisztségeket mostantól Szabó Rebeka és Tordai Bence országgyűlési képviselők töltik be a pártban.

Az ellenzéki párt online sajtótájékoztatóján Szabó Rebeka közölte:

A Párbeszéd megerősítette azt a hitvallását, hogy nagyon-nagyon fontos a fenntarthatósággal, a környezeti problémákkal foglalkoznunk, hiszen egyetlen bolygónk van.

Szabó Rebeka kijelentette, hogy továbbra is a jog- és esélyegyenlőségben, valamint egy szociálisan érzékeny, zöld Magyarországban hisznek, ugyanakkor a "természetromboló vadkapitalizmus" ellen is szólt.

A két év múlva esedékes EP-választások kapcsán bejelentette azt is, hogy

hamarosan kérvényezni fogják pártjuk felvételét az európai zöld pártcsaládba.

Tordai Bence arról beszélt, hogy zöld Európát és zöld Magyarországot szeretnének, ahol egyre többen értik, az élelmiszerválság hogyan függ össze a klíma- és ökológiai válsággal, a vidéki Magyarország nyomora hogyan függ össze a földrablással, a népbetegségek hogyan függenek össze a környezetszennyezéssel, illetve az energiaválság hogyan függ össze az elhibázott gazdaság- és külpolitikával.

Az a feladatunk, hogy megkerülhetetlenné tegyük a zöld gondolatot, hogy egy olyan erős zöld pólust építsünk, amely nélkül nincsen kormány- és rendszerváltás

- fogalmazott Tordai, aki azt ígérte, a most megválasztott új elnökség is ezen dolgozik majd. Úgy véli, az ellenzéken belül is nagyobb teret kell adni a zöldpolitikának.

Leszögezte, a leköszönő társelnökök, Szabó Tímea és Karácsony Gergely "továbbra is a fedélzeten vannak". Előbbi a párt frakcióvezetőjeként folytatja, a főpolgármester pedig a 2024-es önkormányzati választásokra való felkészülést irányító munkacsoportjukat vezeti majd.

Az új elnökség további tagjai: