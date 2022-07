Nemere István is kifakadt az új kata miatt: „Tegyem le a tollat és ne írjak?”

Nemere István író vagyok, és nem értek semmit. Katás vagyok sok éve és értelemszerűen csak intézményeknek számlázhatok, hiszen könyvet magánszemélyek igen ritkán adnak ki. A könyvkiadók mind intézmények, másképpen nem is működhetnek, csak mint vállalkozások. Vagyis ezután tegyem le a tollat és ne írjak? Vagy hirdessem ki, hogy ezután mindenki, aki új Nemere-regényre vágyik, az fizessen nekem (szigorúan számla ellenében) x forintot? De ki fogja a könyvet kinyomtatni, kiadni, hozzájuk eljuttatni? Az író csak intézményeknek dolgozhat, erre SEM gondoltak az ún. törvényhozók?

- fejtette ki véleményét a rendkívül termékeny, sok száz könyvet magáénak tudó magyar író a kedden kivételes eljárásban megszavazott kata-módosításról.

A katások adózását szigorító törvény apropóján ezres nagyságrendű tömeg gyűlt össze Budapesten, miután demonstrációt szerveztek kedden a Kossuth térre, onnan pedig az Erzsébet- és a Margit hídra is átvonultak a tiltakozók. A fideszes javaslat ellenzőit alkotó tüntetést az Alfahír is élőben tudósított. Ugyanakkor pár száz fő egyes nagyvárosokban is összegyűlt.

Az alig több mint 24 óra alatt az Országgyűlésben elfogadtatott új kata-törvény értelmében szeptembertől többek között 12-ről 18 millióra nő az adónem bevételi értékhatára, azonban az új katásoknak csak magánszemélyektől származhat bevételük, cégeknek nem számlázhatnak a továbbiakban.

Ellehetetlenült a könyvkiadás eddigi formájában

A kormánypártok által menedzselt kata-törvénymódosítás miatt nemcsak Nemere István, de a kreatív ipar és azon belül a könyvszakma dolgozóinak számottevő hányada juthat majd hátrányos helyzetbe adózás szempontjából. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése közleménye szerint írók, költők, szerkesztők, illusztrátorok, könyvtervezők, grafikusok, tördelők, műfordítók és gyermekeik, családjaik élete került most veszélybe.

A könyvkiadás a kreatív ipar zászlóshajója, munkavállalói jelentős része - a többi kulturális ágazathoz hasonlóan - szabad szellemi foglalkozású katás vállalkozó, akinek élete 24 óra alatt egzisztenciális és gazdasági értelemben ellehetetlenült

- értékelt a szakmai szervezet, amelynek tagsága a magyar könyvpiac több mint 90 százalékát fedi le.

„Csatlakozva és összefogva a magyar kultúra alkotó vállalkozásaival kérjük, hogy a törvényhozók vonják vissza az átgondolatlan, társadalmi vitát és érdemi előkészítést nélkülöző törvényt. Ne tegyék tönkre igazságtalanul alkotó emberek és családok életét a könyvkultúra brutális rombolásával. A közjót szolgáló emberek érdemtelen áldozatai az értelmetlen, cinikus és eredményét tekintve kétséges döntésnek” - hangsúlyozta végül a több mint kétszáz éves múltra visszatekintő szervezet.