Tüntetés: keresztbe fordította buliszekerét a Kétfarkú Kutyapárt az Erzsébet hídon, közben grilleznek is

Így is lehet - mondhatnánk. Párszázan tüntetnek a kata-törvény módosítása miatt az Erzsébet hídon, ahová a Kétfarkú Kutya Párt szervezett demonstrációt „TÚLÓRÁZNI JÖTTÜNK! BRIDGE OFFICE & PIKNIK Hídfoglaló túlórázás” címmel.

Fotó: Béli Balázs/Alfahír

Van buliszekér, ami aztán keresztbe is fordult a hídon, sülnek a húsok, szól a zene, de közben beszédek is elhangzanak arról, hogy mihez kezdjenek most azok, akik KATA-sok.

A tömegben festékszóró sprayket osztogattak, így mindenki azt fújhat a betonra, amit csak akar.

A demonstrálók között egyébként feltűnt Márki-Zay Péter is.

Mint szerdán megírtuk, a rendőrök megbilincselték és elvitték a Magyar Kétfarkú Kutya Párt két társelnökét, Kovács Gergelyt és Döme Zsuzsannát a kata radikális átalakítása elleni szerda esti budapesti tüntetésről. Később a BRFK azt közölte, hogy a Kutyapárt elnökeinek előállítása során kábítószergyanús anyagot találtak.