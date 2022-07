Gyöngyösi: a Fidesznek 12 év után először kellene kormányoznia, de nem tud mit kezdeni a válsággal

"Amikor Novák Katalin elfoglalta a hivatali székét, akkor azt mondta, hogy azok felé is bizonyítani akar, akikben még talán nincs meg iránta a bizalom. Most itt a lehetőség"- mondta csütörtök este Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke és EP-képviselője az ATV Egyenes Beszéd című műsorában arra a kérdésre, hogy vajon a köztársasági elnök alá fogja-e írni azt a botrányos törvényt, amely lényegében kivégzi katásokat.

A nemzeti-konzervatív párt elnöke felidézte, múlt héten az Országgyűlés frakcióval rendelkező pártjait invitálta egy közös tanácskozásra, amelyre csütörtökön került volna sor, csakhogy a kormánypártok részéről egy végtelenül cinikus és arrogánst választ kapott: Kocsis Máté (Fidesz) és Simicskó István (KDNP) közös levelükben blöffnek nevezték Gyöngyösi kezdeményezését. Sőt még azt is állították, hogy ő a rezsicsökkentés eredményeit veszélyezteti, adót emelne és megszorítást akar.

Ehhez képest mára már a kormány végezte ki a rezsicsökkentést és lehetetlenítette el a katásokat és jól látható, hogy az Orbán-kormány nem tud mit kezdeni ezzel a problémával

- fogalmazott.

Gyöngyösi Márton az általa kezdeményezett Nemzeti Válságtanácsról is beszélt. Kifejtette, az európai kultúrkörben teljesen megszokott, hogy kormánypártok és az ellenzék nemzeti ügyekben konzultál egymással és ismertetik a válsággal kapcsolatos elgondolásaikat.

Úgy látja, a sokéves konjunktúra után

az elmúlt 12 évben a Fidesznek most először kellene kormányoznia.

A Jobbik EP-képviselője szerint a kormány nem látja, mekkora baj van. Ha az ember Nagy Mártont gazdaságfejlesztési minisztert vagy Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét hallgatja, akkor kitűnik, hogy egyrészt tagadják az inflációt, mintha az nem is létezne, másrészt folyton recesszióról beszélnek, ami viszont szerinte akkor lesz, ha az inflációval nem kezd valamit a kormány. Ehhez viszont szembesülni kellene a problémával, és leülni egy asztalhoz, hogy átbeszéljük, mit lehetne kezdeni egy ilyen helyzetben.

"Bezuhant a forint árfolyama, az infláció elszabadult, a kormány nem tudja az EU-tól a forrásokat lehívni - mert a bizalmat könnyebb lerombolni, mint felépíteni, így ez még több hónap erőfeszítéseibe kerülhet, hogy meg tudjanak állapodni Brüsszellel - és az elmúlt két napban pedig két olyan intézkedést is hoztak Orbánék, ami családok százezreinek megélhetését lehetetlenítette el"

- emelte ki az ellenzéki párt vezetője.

Gyöngyösi Márton arról is beszélt, hogy

a kormány most készül elfogadni egy olyan költségvetést, amely már most láthatóan minden sarokszámában recseg-ropog. Olyan inflációs rátával, árfolyammal, bevételekkel és kiadásokkal számolnak, amelyek nem reálisak.

Úgy látja, pont ott szorítanak meg, ahol nem kellene, a magyar családokon. Azért fordultak Novák Katalinhoz, mert úgy látják, hogy a magyar parlamentarizmus jelenleg teljesen ki van üresítve, meg van gyalázva, és ő az egyetlen olyan személy köztársasági elnökként, aki egy ilyen súlyos helyzetben összehívhatná a Nemzeti Válságtanácsot. Ezen a fórumon szeretné a Jobbik feltárni majd a szakmai javaslatait.

A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondta, a Fidesz az egész kampány alatt, sőt már évek óta azt a propagandát nyomta, hogy az ellenzék meg akarja szüntetni, erre most éppen a kormánypártok végezték ki a legnagyobb "vívmányukat".

Mint mondta,

azt szeretnék, hogy ne csak a gáz, hanem az áram tekintetében is legyen rezsicsökkentett ár, és számítsák bele, hogy a nagycsaládosok esetében egy háztartásban hány gyermeket kell eltartani, illetve azt is, hogy a kisvállalkozások is igénybe tudják venni a rezsicsökkentést.