Kérdések és válaszok napelemes rendszerek gazdáitól (x)

Ez a cikk azoknak is hasznos, akik már rendelkeznek napelemes rendszerrel, de még nem fogtak hozzá a feladathoz tüzetesebben, de a büszke tulajdonosok számára is mondhat újat, amennyiben akadnak kérdéseik a rendszerrel kapcsolatban.

Hiszen pontosan olyan kérdéseket igyekszünk most megválaszolni, amik olyanokban merültek fel, akik már rendelkeznek napelemmel. Ha pedig még ezután is maradnak sötét foltok, keresd fel a Napelemespályázatok weboldalát, vagy érdeklődj elérhetőségeiken!

Lehet okosrendszert csinálni a hagyományosból?

Az okosrendszerek az invertertől lesznek azok. Egy normál készülékkel a rendszer maximális teljesítményét a leggyengébb láncszem határozza meg, míg okoseszközzel minden modul a legtöbbet nyújtja. A normál rendszerek tehát okosíthatóak, ha új, erre alkalmas készülék kerül felszerelésre.

Meglévő napelemes rendszert átalakíthatunk hibriddé?

A napelemeknek többféle típusa létezik. A legelterjedtebb a hálózatra visszatápláló megoldás, ami szaldós elszámolással működik, de létezik teljesen független rendszer is, amit szigetüzeműnek neveznek. A két változat kombinációja a hibrid rendszer. Általában azért szeretnék ezt a megoldást, mert elkerülhető vele az, hogy egy áramszünet esetén kiszolgáltatottá váljanak a helyzetnek.

A kivitelezés nem lehetetlen, habár elég költséges, hiszen a komplett szigetüzemű rendszert is ki kell alakítani, plusz egy új, hibrid invertert is meg kell vásárolni, és be kell üzemelni.

Bővíthető a napelemes rendszer?

Erre a kérdésre határozott igen a válasz, értelemszerűen azzal a feltétellel, hogy van elegendő tér hozzá, azaz maradt még szabad hely a tetőn.

A meglévő inverterek általában rendelkeznek még körülbelül 20%-nyi extra kapacitással, ami ilyenkor kihasználható. Az adott rendszerről természetesen szakember mondhat pontosat.

Milyen karbantartásra van szükség?

Alapvetően semmilyen elvégzendő feladat nem merül fel az alkotóelemek élettartama alatt. Ennek lejáratkor várhatóan az egyes elemek cseréje válik majd szükségessé.

Hogyan kell takarítani a paneleket?

Itt is jó hírünk van, mivel erre sincs szükség. A dőlésszögnek köszönhetően a felületek az esőnek köszönhetően megtisztulnak.

Mi történik, ha idővel kevesebb áramra van szükség?

Ez előfordulhat, ha például kirepülnek a gyerekek, vagy ha a napelemmel felszerelt ingatlanba kisebb létszámú család költözik, de természetesen más okai is lehetnek. Ilyenkor automatikusan megvásárolja az áramszolgáltató a felesleget. Az is megoldás lehet, hogy ilyenkor bővítjük a fogyasztási igényt, például elektromos fűtésre való átállással.

Vihetem magammal a napelemet, ha költözök?

Természetesen. Azonban érdemes megfontolni, s persze kiszámolni, hogy az ezzel járó költségek valóban megérik-e a pénzüket. Azt se felejtsük el, hogy a napelemmel felszerelt ingatlan jobb áron és gyorsabban értékesíthető, ezért sem biztos, hogy megéri a variálás.