Több mint háromszáz japán képviselővel szemben vezetett be Oroszország szankciót

Oroszország szankciókat vezetett be a japán parlament 384 képviselőjével szemben, mellettük több mint hatvan további japán állampolgárnak is megtiltják a belépést az országba - jelentette be az orosz külügyminisztérium pénteken Moszkvában.

AZ MTI tájékoztatás szerint az oroszországi beutazási tilalom a japán kabinet több tagjára is vonatkozik. A minisztérium által kiadott nyilatkozatban úgy fogalmaznak, az intézkedéseket azok ellen vezették be, akik "barátságtalan, oroszellenes álláspontot vettek fel".

Moszkva már május negyedikén bejelentette, hogy Kisida Fumio japán miniszterelnök és számos másik magasrangú tisztviselő számára határozatlan időre megtiltja a belépést.

Tokió, csatlakozva az Egyesült Államokhoz és több európai országhoz, számos szankciót vezetett be Oroszország ellen az Ukrajnára mért orosz támadások miatt, ezek között szerepel Vlagyimir Putyin orosz elnök és több orosz törvényhozó vagyonának befagyasztása is.