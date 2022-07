Mit tehetsz aszályos időben a kerted szépségéért? (x)

A klímaváltozás kapcsán egyre többször merül fel a hazánkat, a mezőgazdaságot sújtó szárazság, az asszályosodás kérdése, amelyet a kiskerttulajdonosok is egyre inkább érzékelnek.

A téli és a tavaszi idények egyre szárazabbak, amit locsolással igyekszünk megoldani, azonban a talajvízhiány messzebbre vezető kérdés. Hogyan lehet erre felkészülni, egyáltalán fel lehet-e készülni rá? Mit tehetünk a kertünk üdeségének megőrzéséért? Erre adunk tippeket.

Minden a talajban kezdődik

A talaj mindennek az alfája és omegája. Növényeink a talajból nemcsak a tápanyagokat szerzik be, hanem a nedvességet is, így egyáltalán nem mindegy a talaj nedvességmegtartó képessége. A Kertfüvesítés talajkondicionáló szereivel javítható, szinten tartható a talajerő, de segítségükkel akár terméketlen talajterületek is ültetésre alkalmassá tehetők.

Talajkondicionálók használatával javítható a talaj levegő/víz háztartása, így a tápanyagok hasznosulása, amelynek eredményét a zöld gyepben, az üde növényekben láthatjuk.

Az egyre melegedő klíma hatása kertjeinkre

A száraz, csapadékmentes telek kihatással vannak nemcsak a tavaszi, hanem a nyári szezonra is, már ami kertjeink, növényeink vízellátottságát illeti. Idén 2022. már tavasszal is a nyári szintnek megfelelő öntözésre volt szükség a növények zölden tartása érdekében, és az igazi nyári kánikula még előttünk van.

Ha időnként jönnek is kiadós záporok, a talaj hamar elnyeli a csapadékvizet, mert annyira vízhiányos. A talajvízhiány a kertek legnagyobb ellensége, amely ellen locsolással védekezhetünk, ám ez igen költséges, ha a vezetékes vízhálózatot használjuk, ráadásul a nyári főidényben a vízművek sok településen korlátozzák a vízfogyasztást. Ugyanakkor sok helyen a több évtizede működő ásott kerti kutak kiapadtak, nem tudnak elegendő vizet biztosítni a kertek locsolásához.

Hogyan vészelhetik át a növényeid az akár hetekig tartó aszályos időszakot?

Szép zöld gyep okosan

A szép zöld gyep érdekében nem elég csak a locsolást megoldani, a feladat annál sokkal összetettebb, és nem csak a fűmagban keresendő, bár kétségtelen, hogy a kert adottságainak megfelelő fűmagkeverék kiválasztásával sokat tehetsz érte.

A legfontosabb lépés azonban a kert talajának szinten tartása, ha szükséges, javítása, hiszen a talajjavítók számos, a növények számára nélkülözhetetlen tápanyag felvételét segítik, csökkentve a kimosódás veszélyét. A talajjavítás némileg költséges, hosszadalmas, de megtérülő beruházás.

A megfelelő fűfajta ültetésével, talajjavítással és rendszeres öntözéssel biztosítható, hogy a tápanyagok és a nedvesség a növények rendelkezésére álljon. Ezek, valamint a mikroorganizmusokkal teli, laza talajszerkezet garantálja, hogy akár egy kéthetes szárazságot is átvészeljen a gyep és a növények. Minél régebb óta áll fenn kertedben az idilli állapot, annál nagyobb eséllyel élik túl a növényeid a száraz időszakokat, így míg másokat aggodalommal tölt el az átmeneti vízhiány, Te biztos lehetsz benne, hogy zöld marad a környezeted.

Amennyiben elmélyednél ebben a témába, segítségedre lesz az Évakert mentorprogramjai.