A kormánynak fogalma sincs arról, hány külföldi vendégmunkás dolgozik a hazai mezőgazdaságban

Többször is írtunk arról a tendenciáról, mely során a mesterségesen alacsony bérek miatt kialakuló súlyos munkaerőhiányt az Orbán-kormány olcsó vendégmunkások betelepítésével orvosolná, ugyanakkor az is sokat mondó, hogy az egyes szakminisztereknek lövése sincs arról, mennyien is dolgoznak az adott szektorokban.

A DK-s Vadai Ágnes írásban fordult Nagy István agrárminiszterhez, többek között arra figyelmeztetve a tárcavezetőt, hogy a kormány tavaly júliusban a munkaerőhiányra azt a megoldást találta ki, hogy a cégek a hiányszakmákban bizonyos feltételek mellett foglalkoztathatnak Unión kívüli, ázsiai munkavállalókat, többek között filippínókat, vietnámiakat, indonézeket és mongolokat. Egy évvel a veszélyhelyzeti intézkedés bevezetése után mára 13 közvetítőcég kapott úgynevezett minősített foglalkoztatói státuszt.

Az ellenzéki országgyűlési képviselő arra az egyszerű kérdésre várt választ, hogy

"mennyi ázsiai munkavállaló dolgozik a magyar mezőgazdaságban".

Nagy István ezzel szemben mindössze egyetlen mondattal zárta le a munkaerőhiánnyal, a hazánkat sújtó gazdasági válsággal kapcsolatos kérdést:

"Az Agrárminisztérium nem vezet nyilvántartást a mezőgazdaságban dolgozó külföldi állampolgárságú munkavállalók számáról".

Ha nem, nem. De láthatóan nem is érdekli a téma...