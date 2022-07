A vízhatlan matracvédő lepedő megóvja az ágyat (x)

Akinek van kisgyereke, már biztosan került olyan szituációba, hogy az éjszaka közepén kellett felkelni lepedőt cserélni, mert véletlenül bepisilt a gyermek. Ez bizony megesik, különösen a szobatisztaság kialakulásakor, amikor már nem hord pelenkát a kicsi. Erre az esetre megoldást jelent a vízhatlan matracvédő lepedő. Gondoskodik a matrac védelméről, nem engedi, hogy elázzon, ugyanakkor kényelmes is rajta aludni, mert jól szellőzik, puha és gyűrődésmentesen kifeszül az ágyra.

A kezdetektől ajánlott a vízhatlan matracvédő lepedő

Már a gyermek születésétől ajánlott a használata a kiságyban is, hiszen kapható a kiságyak matracainak méreteiben is. Az újszülött baba esetében is előfordulhat, hogy a pelusból kiszivárog a pisi, vagy ha bukásra hajlamos, akkor a tej is beszennyezheti az ágyat.

A Babaágynemű bolt webáruház vízhatlan matracvédője megóvja a kiságy matracát mindenféle szennyeződéstől. A sarok gumikkal egyszerű a matracra rögzítése, teljesen kifeszül, nem gyűrődik. 60 fokon mosható mosógépben, így higiénikusan tisztán tartható. A matracvédő lepedő használatának köszönhetően az ágy matraca tökéletesen tiszta marad. Ha később szeretnéd esetleg eladni a kiságyat, miután kinőtte a gyermek, makulátlan matraccal teheted meg.

A szobatisztaság kialakulásakor nélkülözhetetlen

Amint elhagyja a pelenkát a gyermek, óhatatlan, hogy nedves lesz a lepedő néha. De ez teljesen természetes, mert nem egyik napról a másikra alakul ki a szobatisztaság, ez egy érési folyamat eredménye. Ezzel nincs is semmi gond, azzal azonban már igen, ha a matrac rendszeresen átázik a pisitől.

Az ágy matracának, akár kókuszból, akár szivacsból készült, nem tesz jót, ha nedvesség éri. A foltokat, szagokat nem mindig sikerül teljes mértékben eltávolítani. Erre a problémára megoldás, a vízhatlan matracvédő lepedő. Segítségével, a matrac tiszta és száraz marad.

Érdemes többet beszerezni belőle, hogy ha épp mosásban van, akkor se legyen kitéve a matrac az elázás veszélyének.

Kényelmes és jól szellőző

Sokan talán azért nem vettek eddig vízhatlan matracvédő lepedőt, mert attól tartanak, hogy nem lesz rajta komfortos az alvás. A kialakításának köszönhetően nem fog megizzadni a gyermek, mivel a felső rétege puha pamut, a középső nedvszívó, a külső pedig vízlepergető poliuretán. Antiallergén anyagból készült, ezért a legérzékenyebb bababőrhöz is különösen gyengéd.

Mivel fehér színben kapható a matracvédő lepedő, ezért érdemes egy gumis lepedőt is az ágymatracra helyezni, ha esetleg egy pasztell rózsaszín vagy babakék jobban illeszkedik a kicsi szobájához.

A széles méretválasztéknak köszönhetően nem csupán a gyermek ágyának méretében vásárolható meg a matracvédő, hanem egy franciaágy méretében is kapható, így akár egy 200 x 200 cm méretű ágyra is használható.

A makulátlan matrac nem csak a kisgyermekek kiváltsága, használatával a matrac élettartama növelhető.