EFOTT – Főispánválasztás és instabil forint a Velencei-tó nyári fesztiválján

Ahogy az utóbbi években, úgy most is kiválóan hozta az EFOTT az elvárható nyári fesztiválélményt. Összességében a mérleg serpenyője a pozitívabbik irányba hajlik, még a néhány óhatatlan hiányosság dacára is.

A szervezés tavalyhoz képest, legalábbis a technikai részletek vonatkozásában valamivel profibb benyomást keltett. Ez mutatkozott meg jelesül az ésszerűbb parkolási szisztéma és a strand közelsége kapcsán – igaz, ezek legutóbb az EFOTT önhibáján kívül voltak oly módon megoldva, ahogy. Ugyanis a szervezők és a velencei önkormányzat tavaly igencsak összerúgták egymással a port.

Az apró kellemetlenségek ellenére is nagyszerű fesztivált nyújt az EFOTT Ahogy a két évvel ezelőtti, úgy a mostani EFOTT-on is nagy népszerűségnek örvendett a civil falu. Ahol különböző állami és civil szervezetekkel, szerveződésekkel ismerkedhetnek meg a fesztiválózók.

Zeneileg is igyekezett a szervezőgárda a legtöbb igényt kielégíteni, bár a manapság a fiatalabbak körében trendibbnek tekintett műfajok élőzenében felülreprezentáltabbak voltak, valamennyi ízlést meg lehetett találnia annak, aki nyitott füllel járt.

Amit talán hiányolhatott az éhes fesztiválozó, az a készen kapható ételek választéka, ezúttal inkább a saját elkészítést is igénylő, félkész megoldások kaptak nagyobb teret.

A helyszíni elrendezés a sátrak, a színpadok, vagy épp az étkeket, italokat kínáló bódék esetében praktikusnak látszott, tágas tér állt rendelkezésre, bár ez olykor megnövekedett távolságokat is eredményezett, a zsúfoltság ellen azért hatékony gyógyírnak bizonyult.

Életkép az EFOTT fesztiválon Fotó: Sándor Zoltán / Alfahír

A korábbiakhoz híven idén is szép számmal képviseltették magukat a civil és állami szervezetek, a neves egyetemek többsége az ELTE-től az Óbudain át a Pécsi Egyetemig, és a különféle hallgatói szervezetektől ugyancsak kilátogattak a fesztiválra. Továbbá a politikai ifjúsági szervezetek sem maradtak ki a buliból – s ez természetesen igaz volt a szó szoros értelmében is.

A kormánypártokhoz kötődő Fidelitas és IKSZ éppúgy, mint az ellenzéki formációk. A Jobbik IT, a Societas, a TizenX, a DEL és a Mi Hazánk Ifjai, de még a Gattyán-féle MEMO is nagyjából egy csokorban elérhető volt a magukban kellő politikai affinitást érző fesztiválozók számára. Szintén a helyszínre települt a frissen létrehozott Fiatalok a Nemzetért Alapítvány is. Több prominens politikus is felbukkant a színen, többek mellett Brenner Koloman jobbikos, Kunhalmi Ágnes szocialista, Hajnal Miklós momentumos képviselő, Dúró Dóra, Novák Előd és Toroczkai László mihazánkos képviselők, s még Karácsony Gergely főpolgármester is tartott egy rövidke terepszemlét.

Karácsony Gergely az EFOTT civil sátrai között Fotó: Sándor Zoltán / Alfahír

A sátraknál idén is sokféle ötletes ajándéktárgyat lehetett bezsebelni. Volt egyedi hátizsák, kitűző, napszemüveg és így tovább. A már jól ismert matricás kollekciót az illetékesek idén sem felejtették otthon, a jobbikos fiatalok által kvízkitöltésért osztogatott matricák között most egy igazán aktuális darab is megjelent a

"Stabil vagyok, mint a forint"

szöveggel és egy enyhén ittas alakot ábrázoló piktogrammal:

Fotó: Sándor Zoltán / Alfahír

Ami a mémes matricákat illeti, az ifjú politikuspalánták közül például a szocialisták sem restelkedtek humorral ötvözni a politikai tematikát:

Fotó: Sándor Zoltán / Alfahír

A GRDG névre hallgató, identitásban nehezen körülhatárolható, leginkább a humort középpontba állító közösség már tavaly is formában volt. Mostanra pedig még inkább kinőtték magukat, és saját, kisebb programokkal szórakoztatták és egyben borzolták vagy egyenesen triggerelték a kedélyeket.

GRDG: „Humor helyett ma már a szélsőséges gondolkodás dominál" Az EFOTT fesztivál egyik üde színfoltja az a baráti társaság volt, amely humorral igyekezett feldobni a civil tér megszokott hangulatát. A csütörtöki napon óriási közönségsikert aratott a fesztiválozók körében, amikor a GRDG Nation egy flashmobot szervezett annak érdekében, hogy nagyobb Fudan egyetemet szeretnének.

Elég talán annyi ízelítőt adni a repertoárjukból, hogy például egy első hallásra is szürreális főispánválasztást tartottak, amit nagy sikert arató standup-os és slam poetry-s versennyel is megfejeltek. De hogy végül ki nyerte azt a bizonyos főispáni címet, valószínűleg ők sem tudnák már egyértelműen megmondani...

A GRDG rögtönzött fesztiválprogramja közepette Fotó: Sándor Zoltán / Alfahír

A július közepén megrendezett fesztivál ideje alatt a staff-es dolgozók is láthatóan kitettek magukért, hogy minden szolgáltatás a helyén legyen a megfelelő minőségben.

Mindent összevetve, a résztvevők zöme egyetérthet abban, hogy egy kiváló hangulatban telt EFOTT-ot tudhatunk magunk mögött, amely remélhetőleg továbbra is folytatja majd fejlődő pályáját és professzionálisabbá válását 2023-ban is.