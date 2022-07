Jubilál a Strand Fesztivál: érkezik Sean Paul, Parov Stelar, Alvaro Soler és sokan mások

Idén immár tizedik alkalommal kerül megrendezésre a STRAND fesztivál, augusztus 18. és 21. között Zamárdiban, a Nagystrandon. A nemzetközi sztárfellépők mellett közel 50 hazai zenekar várja a szórakozni vágyókat. A két év kihagyást követően ismét Zamárdiban megrendezésre kerülő fesztiválra bérletet vásárlók most az ukrán menekültek sorsán is segítenek.

Sean Paul legutóbbi, 2019-es magyarországi fellépése betegség miatt meghiúsult, így a jamaicai rapper rajongói az idei Strand Fesztiválon pótolhatják az elmaradt koncertélményt. A brit elektropop együttes, a Clean Bandit többedik alkalommal teszi tiszteletét hazánkban, a Balaton parton minden bizonnyal bemutatják nekünk az idei évben megjelent új dalukat, az Everything But You-t is.

Álvaro Solert, a latin pop műfajának ifjú tehetségét, fiatalok nagy kedvencét eddig mindössze egy alkalommal hallhatta élőben a hazai közönség, Álvaro igazi spanyol fiesta hangulattal kecsegteti a fesztiválra látogatókat. A 25 éves francia DJ, Kungs a dance és deep house műfajok szerelmeseit szórakoztatja majd. Mindemellett a Magyarországot második otthonának tekintő osztrák zenész-producer Parov Stelar is ellátogat Zamárdiba, így csütörtökön a tánc és a jókedv garantált.

A külföldi sztárok mellett olyan hazai zenekarok koncertjeit láthatja a nagyérdemű, mint Azahriah, Dzsúdló, a Carson Coma, vagy a Halott Pénz (utóbbi „nagykorúvá válását”, vagyis 18. születésnapját ünnepli a Strand Fesztiválon, számos vendégszereplő közreműködésével).

A zenei programok mellett megrendezésre kerül az I. Podcast Fesztivál, valamint lesznek filmvetítések és a Várkert Jóga során is új energiákat nyerhetünk egy-egy jobban sikerült este után.