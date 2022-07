Lázár János elnézést kért a kata miatt, de most nagyon kell a pénz

Lázár János a saját választókerületében egészen más hangot ütött meg, és a saját választóinak elmondta, a kata a közelgő gazdasági válság oltárán lett feláldozva.

„Sajnos rákényszerültünk, hogy bizonyos kapukat bezárjunk, ilyen volt a kata kedvezményes adózás is. A pénzre most máshol van szükség. Tartalékot kell képezni, átcsoportosítani a háborús védekezésre, a rezsicsökkentés megvédésére, sőt, ősszel várhatóan a Covid is visszajön, erre is fel kell készülnünk”