Újabb öt országot minősített "barátságtalannak" az orosz kormány

Görögország, Dánia, Szlovénia, Horvátország és Szlovákia is felkerült pénteken az orosz kormány által "barátságtalannak" minősített külföldi államok listájára - számolt be az MTI.

A kormány frissítette azon külföldi államok listáját, amelyek barátságtalan cselekményeket követnek el a külföldön működő orosz diplomáciai és konzuli képviseletekkel szemben. A listára Görögország, Dánia, Szlovénia, Horvátország és Szlovákia került fel

- áll a kormány közleményében.

A listán szereplő országok számára korlátozzák vagy megtiltják az oroszországi lakosok alkalmazását diplomáciai és konzuli képviseleteiken. A pénteken ismertetett rendelet értelmében Görögország esetében 34, Dániáéban 20, Szlovákiáéban 16 fő ez a limit. Szlovénia és Horvátország nem vehet fel helyi alkalmazottakat. Az orosz kormány közölte, hogy a lajstrom, amelyen eddig az Egyesült Államok és Csehország szerepelt, tovább bővülhet.

Magyarország is felkerült a Moszkva által barátságtalannak tartott országok listájára Az Európai Unió minden tagországa, így Magyarország is felkerült az orosz kormány által hétfőn jóváhagyott, Oroszországgal szemben barátságtalan országok és területek listájára - számolt be róla az MTI.

Márciusban a moszkvai kabinet jóváhagyta az Oroszországgal szemben barátságtalan cselekményeket elkövető - alapvetően az orosz-ukrán háború miatt szankciókat bevezető - 48 külföldi állam és terület listáját is. Ezen mások mellett szerepel az összes uniós ország (azaz Magyarország is - a szerk.), az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Kanada is.

Vjacseszlav Vologyin, az orosz parlement elnöke korábban azt mondta, Oroszország mindent megtesz azért, hogy ne töltse meg a vele szemben barátságtalan országok kasszáját.